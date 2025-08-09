Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huế thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên bảo tồn hệ sinh thái quý hiếm

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP Huế) rộng hơn 40.760 ha vừa được thành lập nhằm bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đất thấp Trung Trường Sơn, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm như sao la, mang Trường Sơn, vượn đen má vàng…; đồng thời đóng vai trò rừng phòng hộ đầu nguồn, duy trì nguồn nước và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Chiều 9/8, Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, UBND thành phố vừa quyết định thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền trên địa bàn thị xã Phong Điền và huyện A Lưới cũ, với diện tích hơn 40.760 ha.

Phần lớn diện tích khu dự trữ nằm tại phường Phong Điền và một phần ở xã A Lưới 1, A Lưới 5, với hơn 36.960 ha rừng tự nhiên, khoảng 1.098 ha rừng trồng và hơn 2.701 ha đất chưa có rừng.

rung-nguyen-sinh-a-luoi.jpg
Rừng nguyên sinh﻿ tại khu vực A Lưới, TP Huế.

Khu vực này được chia thành ba phân khu chức năng, gồm khu vực bảo vệ nghiêm ngặt (24.964,31 ha, chiếm 61,25% diện tích), khu phục hồi sinh thái (hơn 14.945 ha, chiếm 36,66%) và khu dịch vụ - hành chính (850,56 ha, chiếm 2,09%). Vùng đệm của khu dự trữ thiên nhiên rộng hơn 33.545 ha, trải dài ở phường Phong Điền, xã A Lưới 1 và A Lưới 2.

Việc thành lập Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền nhằm bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đất thấp Trung Trường Sơn, bảo tồn nguồn gen quý hiếm và duy trì môi trường sống tự nhiên cho các loài động, thực vật hoang dã. Đây còn là lá chắn sinh thái trong hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần giữ gìn nguồn nước cho các con sông quan trọng của TP Huế.

sao-la.jpg
Sao la là loài được bảo tồn nghiêm ngặt﻿ tại khu dự trữ thiên nhiên.

Khu dự trữ là nơi sinh sống của nhiều loài quý hiếm như sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, vượn đen má vàng, voọc chà vá chân nâu, cu li nhỏ, gấu ngựa…

Đồng thời, việc bảo vệ rừng còn gắn với phát triển dịch vụ môi trường rừng, hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao giá trị hệ sinh thái.

Ngọc Văn
#Kiểm lâm #TP Huế #khu bảo tồn #thiên nhiên #Phong Điền #sao la #hệ sinh thái #quý hiếm

