Nhịp sống phương Nam

Google News

Bên trong 'bệnh viện' cứu động vật hoang dã lớn nhất phía Nam

Mạnh Thắng







TPO - Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Cát Tiên - nơi các loài chim, thú bị nuôi nhốt trái phép sẽ được nuôi dưỡng, phục hồi bản tính tự nhiên trước khi được thả về rừng trở về đời sống hoang dã.

Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên- Khu dự trữ sinh quyển thế giới có tổng diện tích khoảng 82.000ha trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Ngoài cảnh quan sinh thái rừng và hàng ngàn loài thực vật sinh trưởng phong phú, Cát Tiên cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã.

cat-tien-4.jpg
Trung tâm cứu hộ ĐVHD Cát Tiên

Hơn 20 năm trước VQG Cát Tiên đã thành lập Trạm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) rồi hình thành Trung tâm Cứu hộ với nhiệm vụ thu nhận các loài thú hoang dã bị săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép để chăm sóc, điều trị và phục hồi bản năng sinh tồn các loại thú rồi thả về môi trường sống tự nhiên.

cat-tien-11.png
Các cá thể gấu chó tại môi trường bán hoang dã

Hiện diện tại Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Cát Tiên là hàng trăm cá thể các loài linh trưởng, gấu, khỉ, các loài chim quý, cá sấu nước ngọt, công xanh…

Trong số các loài động vật hoang dã tại Trung tâm thì gấu là loài có mặt đông nhất, cao điểm có đến 35 cá thể. Chúng được đưa đến Trung tâm từ những chuồng gấu do người dân nuôi nhốt và từ những vụ vận chuyển, buôn gấu trái phép. Lúc đến đây, nhiều cá thể đã già yếu, bệnh tật sau thời gian dài bị nuôi nhốt vì mục đích lấy mật. Tại Trung tâm, gấu sẽ được chữa trị ổn định sức khỏe, rồi đưa vào khu rừng bán hoang dã để tập cho gấu tìm lại bản năng hoang dã rồi thả trở lại môi trường tự nhiên.

Riêng với loài gấu, ông Nguyễn Thế Việt, Giám đốc Trung tâm cho biết: Đến nay, chưa có môi trường phù hợp để cá thể gấu được trả về hoang dã. Bởi do nuôi nhốt từ lâu, bản năng bản năng của gấu vẫn phụ thuộc con người. Hay nếu thả gấu về thiên nhiên, nguy cơ chúng bị tấn công bởi đồng loại và con người rất cao. Mặt khác do phụ thuộc nhiều vào con người, gấu sẽ tìm về khu dân cư gây hại. Chính vì vậy sau thời gian điều trị bệnh, các cá thể gấu sẽ được thả về môi trường bán thiên nhiên tại vườn là khu vực rừng có kiểm soát.

Một số hình ảnh chim, thú quý hiếm tại Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Cát Tiên:

cat-tien-9.jpg
Thú được cách ly chữa trị trước khi trước khi chuyển qua nuôi dưỡng
cat-tien-20.png
Cá thể vượn đen má vàng quý hiếm
cat-tien-10.png
Cá thể gấu chó
cat-tien-7.jpg
Gà lôi trắng
cat-tien-6.jpg
Hai cá thể rái cá được cứu hộ
cat-tien-2.jpg
Chim hoàng hạc
cat-tien-1.jpg
Cá thể nhím
cat-tien-8.jpg
Công xanh
cat-tien-22.png
Rùa
cat-tien.jpg
Các cá thể hươu sao
cat-tien-16.png
Cá thể vượn đen má vàng này đã được thả về môi trường rừng tự nhiên
Mạnh Thắng
