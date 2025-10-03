Chim lạ quý hiếm sà vào quán nhậu, chủ quán báo ngay cho kiểm lâm

TPO - Thấy chim có hình dạng kỳ lạ, mỏ dài, chủ quán nhậu liền chụp hình lại và tra cứu thông tin trên mạng. Sau khi biết là chim cao cát bụng trắng cực kỳ quý hiếm, chủ quán lập tức báo tin cho kiểm lâm.

Ảnh cắt từ clip.

Ngày 3/10, một lãnh đạo Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột - Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận vừa tiếp nhận một con chim cao cát bụng trắng do người dân giao nộp.

“Hiện chúng tôi đã lập biên bản tiếp nhận chim cao cát bụng trắng, đang theo dõi kiểm tra sức khỏe, và sẽ bàn giao cho đơn vị có chuyên môn để bảo tồn”, - lãnh đạo này nói.

Clip do quán nhậu ghi lại.

Trước đó, trưa 2/10, một con chim lạ tự bay vào quán nhậu số 88 đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo chia sẻ của quản lý quán nhậu này, con chim bay thẳng vào đỗ cạnh phòng ngủ của nhân viên quán, rất khỏe mạnh. Thấy chim có hình dạng kỳ lạ, mỏ dài, chủ quán nhậu liền chụp hình lại và tra cứu thông tin trên mạng.

Qua tìm hiểu, biết được đây là chim cao cát bụng trắng cực kỳ quý hiếm nên chủ quán lập tức báo tin cho kiểm lâm để làm thủ tục bàn giao.

Chim cao cát bụng trắng có tên khoa học Anthracoceros albirostris, thuộc họ Hồng hoàng Bucerotidae.

Đây là loài chim hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 84/2021 và có tên trong sách đỏ IUCN (Sách đỏ toàn diện nhất liên quan đến tất cả các loài và tất cả các khu vực trên thế giới) ở mức độ bị đe dọa.