Khoa học

Google News

Người dân phát hiện động vật trong sách đỏ khi làm vườn

Ngọc Tú
TPO - Trong lúc làm vườn, anh Sửu (xã Giai Lạc, Nghệ An) phát hiện một con cu li quý hiếm có danh sách trong sách đỏ nên đã chủ động giao nộp cho cơ quan kiểm lâm địa phương.

Ngày 7/9, đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Yên Thành (tỉnh Nghệ An) xác nhận, đã tiếp nhận được một con cu li nhỏ trong tình trạng khỏe mạnh từ một người dân trên địa bàn. Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm sẽ chăm sóc, theo dõi để thả cu li về môi trường tự nhiên trong thời gian sớm nhất.

545095013-25003634852553284-1399397258069392456-n.jpg
Cá thể cu li nhỏ nằm trong danh sách nguy cấp quý hiếm, cần được bảo vệ.

Trước đó vào ngày 6/9, trong lúc làm vườn của gia đình, anh Nguyễn Văn Sửu (trú xóm Tây Hồ, xã Giai Lạc) bất ngờ phát hiện một cá thể cu li nhỏ. Sau khi tìm hiểu, anh Sửu biết được đây là loài động vật thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Chiều cùng ngày, anh Sửu đã chủ động liên hệ và bàn giao cá thể cu li cho Hạt Kiểm lâm Yên Thành tại trụ sở Công an xã Giai Lạc.

Hành động kịp thời của anh Sửu thể hiện ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Cu li nhỏ có tên khoa học Nycticebus Pygmaeus, là loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao. Loài này được xếp vào nhóm IB theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam và thuộc diện bảo vệ theo Công ước CITES về buôn bán các loài hoang dã nguy cấp. Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ Thế giới xếp cu li nhỏ vào nhóm rất nguy cấp (EN) có nguy cơ tuyệt chủng cần ưu tiên bảo tồn.

Ngọc Tú
