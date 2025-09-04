Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Ghi nhận 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, trong đó có 2 loài quý hiếm là Dù dì phương Đông (Ketupa zeylonensis orientalis) và Yểng (Gracula religiosa) thông qua phân tích, xử lý hình ảnh bằng phần mềm Wildlife Insight - công cụ chuyên dụng trong nghiên cứu và giám định đa dạng sinh học.

Ngày 4/9, Giám đốc Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị Trương Quang Trung thông tin, trong quá trình triển khai các hoạt động điều tra, giám sát đa dạng sinh học bằng phương pháp bẫy ảnh và chụp ảnh kỹ thuật số, Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông - một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, thuộc hệ sinh thái rừng Trung Trường Sơn.

Kết quả được xác định thông qua phân tích, xử lý hình ảnh bằng phần mềm Wildlife Insight - công cụ chuyên dụng trong nghiên cứu và giám định đa dạng sinh học.

2-canh-cach-nui-ixos-mcclellandii.jpg
Cành cạch núi (Ixos mcclellandii).

“Theo thống kê trước đây, hệ chim của Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông gồm 201 loài, thuộc 43 họ. Với phát hiện mới này, số lượng loài chim được ghi nhận đã được bổ sung, góp phần làm rõ hơn giá trị đa dạng sinh học đặc sắc của hệ sinh thái rừng Trường Sơn, đồng thời thêm minh chứng cho khu vực được xem là một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam”, ông Trung cho biết.

7-hoa-mi-dat-may-trang-white-browed-scimitar-babbler.jpg
Họa mi đất mày trắng (White-browed Scimitar Babbler).

Các loài chim vừa phát hiện tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, gồm có: Bách thanh đuôi dài (Lanius schach), Cành cạch núi (Ixos mcclellandii), Chào mào tai trắng (Pycnonotus taivanus), Chích chòe than (Oriental Magpie-Robin), Chim xanh lớn (Chloropsis cochinchinensis), Dù dì phương Đông (Ketupa zeylonensis orientalis), Họa mi đất mày trắng (White-browed Scimitar Babbler), Nhạn rừng trán trắng (Artamus superciliosus), Yểng (Gracula religiosa).

3-chao-mao-tai-trang-pycnonotus-taivanus.jpg
Chào mào tai trắng (Pycnonotus taivanus).

Trong đó, có 2 loài chim quý hiếm là Dù dì phương Đông (Ketupa zeylonensis orientalis) và Yểng (Gracula religiosa). Đây đều là những loài có giá trị bảo tồn cao, góp phần duy trì cân bằng sinh thái rừng.

6-du-di-phuong-dong-ketupa-zeylonensis-orientalis-quy-hiem-6905.jpg
Dù dì phương Đông (Ketupa zeylonensis orientalis).
9-yeng-gracula-religiosa-quy-hiem.jpg
Yểng (Gracula religiosa).

Việc phát hiện thêm 9 loài chim mới tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông không chỉ mở rộng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của việc ứng dụng khoa học- công nghệ trong điều tra đa dạng sinh học. Đây là tiền đề khoa học quan trọng để xây dựng các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng đặc dụng.

4-chich-choe-than-oriental-magpie-robin.jpg
Chích chòe than (Oriental Magpie-Robin).

Trong thời gian tới, Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Quảng Trị tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan khoa học, tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế, nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giám sát và bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn quản lý.

8-nhan-rung-tran-trang-artamus-superciliosus-1471.jpg
Nhạn rừng trán trắng (Artamus superciliosus).
1bach-thanh-duoi-dai-lanius-schach.jpg
Bách thanh đuôi dài (Lanius schach).
5-chim-xanh-lon-chim-xanh-nam-bo-chloropsis-cochinchinensis.jpg
Chim xanh lớn (Chloropsis cochinchinensis).

Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Trị, là một trong bốn vùng chim đặc hữu của Việt Nam, thuộc hệ sinh thái rừng Trung Trường Sơn. Đây là nơi hội tụ nhiều kiểu thảm thực vật và sinh cảnh đặc trưng.

Nhờ sự đa dạng về sinh cảnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông là nơi sinh sống của 1.576 loài thực vật, 97 loài thú, 201 loài chim và 49 loài bò sát ếch nhái, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN.

Hữu Thành


