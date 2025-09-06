Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Cận cảnh chim bồ câu Sách Đỏ được người dân giao nộp ở Côn Đảo

Trọng Thịnh
TPO - Ngày 5/9, Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tiếp nhận 5 cá thể chim bồ câu Nicobar. Trong thời gian chăm sóc để chuẩn bị thả chúng trở lại thiên nhiên, người dân có thể ngắm nhìn loài chim này.

Loài chim chỉ hiện diện tại Côn Đảo

Theo Danh lục Sách Đỏ Việt Nam do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố năm 2024, chim bồ câu Nicobar (Caloenas Nicobarica) thuộc nhóm nguy cấp (EN). Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận tại Việt Nam, loài chim này hiện chỉ còn hiện diện ở một số hòn đảo nhỏ trong Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM).

bo-cau-nicoba-1.jpg
Chim bồ câu Nicobar

Các nhà khoa học cho rằng, số lượng loài này giảm nhanh trong tự nhiên sinh cảnh bị thu hẹp và chịu tác động do phát triển du lịch, đôi khi bị săn bắt làm cảnh.

Tháng 11/2022, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại Hòn Bảy Cạnh, lực lượng kiểm lâm của Vườn Quốc gia Côn Đảo đã phát hiện ra chim bồ câu Nicobar. Sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện hiếm hoi của loài chim quý hiếm này tại khu vực Côn Đảo, nơi chúng tập trung sinh sống.

bo-cau-3.jpg
Chú chim Nicobar được phát hiện tháng 11/2022 tại Hòn Bảy Cạnh

Theo đại diện Vườn Quốc gia Côn Đảo, dù đây là một loài chim quý hiếm ở cả Việt Nam và thế giới, có giá trị cả về mặt khoa học và thẩm mỹ, nhưng đến nay chưa có nhiều nghiên cứu về loài chim này trừ một số chuyên đề khảo sát cấp cơ sở trước đó.

Nhằm mục đích bảo vệ và bảo tồn loài chim này, Vườn Quốc gia Côn Đảo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để bảo tồn như: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra ở nơi có bồ câu Nicobar; Ban hành các quy định nghiêm cấm phá hoại điều kiện sinh cảnh và can thiệp kịp thời những hành vi làm ảnh hưởng đến sinh cảnh của chim; Xử phạt nghiêm khắc với các hoạt động săn bắt chim, lấy trứng...

02-bo-cau-nicobar-02.jpg
Chim Nicobar có nguy cơ bị tuyệt chủng

Ngoài ra các chuyên gia thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo tăng cường theo dõi nghiên cứu loài bồ câu Nicobar ở mức độ cao hơn, từng bước hình thành khu nghiên cứu, khoanh vùng, tập trung theo dõi để nắm rõ hơn về hoạt động sinh thái nhằm phục vụ cho công việc bảo tồn và phát triển của loài bồ câu này.

Loài chim tuyệt đẹp trong Sách Đỏ sẽ trở về với thiên nhiên

Thông qua việc vận động và tuyên truyền về công tác bảo vệ động vật hoang dã có tên trong Sách Đỏ, một người dân tại Côn Đảo đã giao nộp 5 cá thể chim bồ câu Nicobar cho Phòng Kinh tế Đặc khu Côn Đảo. Sau đó Ban quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã tiếp nhận 5 cá thể này để hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

542756486-1206075301535315-8803044281411755336-n.jpg
Chim Nicobar đang được chăm sóc tại Vườn Quốc gia

Trong quá trình nuôi dưỡng, người dân và du khách sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng loài chim quý tại Trung tâm Giáo dục Môi trường thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Theo một cán bộ tại Vườn Quốc Gia Côn Đảo, thông qua việc chiêm ngưỡng, người dân không chỉ thấy được vẻ đẹp của loài chim bồ câu Nicobar này mà còn được tìm hiểu môi trường sinh thái, đặc tính sống của loài chim này để tăng cường thêm sự hiểu biết, tham gia vào quá trình gìn giữ môi trường môi sinh của loài chim này trong tự nhiên.

542756430-1206075431535302-58025279827772467-n.jpg
Khu vực hiện đang chăm sóc các chú chim
﻿bồ ﻿câu Nicobar
542760904-1206075454868633-1406788590768074633-n.jpg
Chuồng nuôi nhốt chim
544754162-1206075461535299-9176875955759345105-n.jpg
Chim Nicobar được chăm sóc trong chuồng
542750066-1206075388201973-7017819404723206146-n.jpg
Các chú chim Nicobar
542756173-1206075364868642-5067841863619413894-n.jpg
Chim Nicobar làm ổ
542757189-1206075321535313-7131345074796816065-n.jpg
Và đậu trong chuồng

Bồ câu Nicobar còn có các tên gọi khác như: bồ câu lông cổ, bồ câu đuôi trắng, bồ câu kền kền. Khi trưởng thành, loài bồ câu này có chiều dài khoảng 34cm, với bộ lông trên cơ thể có màu xanh kim loại pha với màu đồng trông rất đẹp. Loài chim này có đặc điểm ở phần đầu dễ nhận biết, có một cục u nhỏ màu đen nằm ở trên gốc mỏ màu đen hình móc câu.

Trọng Thịnh
#Nikobar #chim hiếm #sách đỏ #Côn Đảo #Bồ câu

