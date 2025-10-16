Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Malaysia sôi sục vì video du khách bóp cổ, hành hạ rùa quý hiếm

Bình Giang

TPO - Video ghi lại cảnh du khách ở Malaysia hành hạ một con rùa biển quý hiếm đang gây phẫn nộ trong dư luận nước này, trong bối cảnh đang có nhiều lo ngại về du lịch vô trách nhiệm, đe dọa hệ sinh thái biển.

Đoạn clip dài 20 giây ban đầu được đăng trên mạng xã hội Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) của Trung Quốc, cho thấy một người đàn ông liên tục bóp cổ và mai rùa khi đang lặn bằng ống thở ở vùng biển ngoài khơi đảo Redang thuộc bang Terengganu - điểm du lịch nổi tiếng trong công viên hải dương của Malaysia.

Video cho thấy nhiều người vây quanh con rùa, ngăn không cho nó ngoi lên mặt nước. Có lúc người đàn ông dùng chân đạp vào mai rùa khi con vật cố gắng bơi thoát ra.

Hình ảnh du khách có hành vi thô bạo với rùa biển ở Malaysia

Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn nhiệt đới Borneo lên án hành vi này, gọi đây là vụ quấy rối nghiêm trọng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc vì những hướng dẫn viên du lịch chỉ muốn chiều khách bằng mọi cách.

“Hành vi này thật đáng lo ngại và không thể chấp nhận”, trung tâm nói trong tuyên bố.

Theo trung tâm, dù rùa biển có thể nín thở lâu nhưng chúng thở bằng phổi chứ không có mang, vì vậy cần nổi lên mặt nước để lấy không khí. Nếu bị mắc kẹt dưới nước hoặc không thể ngoi lên, chúng có thể chết đuối như bất kỳ loài động vật nào hít thở bằng phổi.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra hồi tháng 3, khi 5 thợ lặn và một điều hành tour bị phạt sau khi đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy họ có hành vi thô bạo với rùa biển ở khu vực ngoài khơi đảo Manukan, thuộc công viên biển Tunku Abdul Rahman.

Đảo Redang nổi tiếng với nước biển xanh ngọc và rạn san hô rực rỡ. Đảo này thuộc khu bảo tồn biển Redang, nơi thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đến lặn ngắm san hô mỗi năm.

Redang cũng là nơi rùa biển xanh và rùa biển đồi mồi cực kỳ quý hiếm đến làm tổ. Cả hai đều là loài được pháp luật Malaysia bảo vệ.

Malaysia sở hữu các vùng biển có tính đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới, với nhiều loài rùa, san hô và cá rạn san hô quý hiếm. Các nhà bảo tồn cảnh báo rằng những hệ sinh thái mong manh này đang chịu áp lực lớn từ tình trạng du lịch quá mức, ô nhiễm và phát triển ven biển.

Theo luật Malaysia, những hành vi bắt, chạm vào hoặc quấy rối động vật biển trong phạm vi công viên hải dương là bất hợp pháp, có thể bị phạt tới 100.000 ringgit (khoảng 24.000 USD) hoặc tù giam 2 năm.

Giới chức nước này chưa xác nhận có mở cuộc điều tra về vụ việc trên hay không. Quốc tịch của những người trong video cũng chưa được xác định.

Đoạn phim gây phẫn nộ trên mạng, nhiều người Malaysia kêu gọi siết chặt quy định và xử phạt các đơn vị tổ chức tour để ngăn chặn hành vi tương tự tái diễn.

Bình Giang
SCMP
#Rùa biển #Rùa quý hiếm #Du lịch quá mức #Hành hạ động vật

