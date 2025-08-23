Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Rùa núi vàng 2kg bò vào vườn nhà dân

Phạm Trường
TPO - Cá thể rùa núi vàng nặng 2kg bò vào vườn nhà dân được phát hiện và bàn giao cho ngành chức năng Hà Tĩnh chăm sóc, tái thả về tự nhiên.

Ngày 22/8, thông tin từ Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, vừa tiếp nhận một cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Huy (áo đen) bàn giao cá thể rùa núi vàng cho ngành chức năng.

Sáng cùng ngày, anh Hồ Văn Huy ở thôn Tuần Tượng (xã Kỳ Xuân) phát hiện 1 con rùa vàng bò vào vườn nhà. Biết đây là cá thể động vật quý hiếm, anh Huy đã liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp.

Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh đã cử cán bộ đến kiểm tra và xác định đây là cá thể rùa núi vàng, thuộc nhóm IIB - là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Cá thể rùa này có trọng lượng 2kg, sức khỏe bình thường.

Hiện, cá thể rùa vàng đang được Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh chăm sóc trước trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata thuộc nhóm IIB danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

Phạm Trường
#động vật quý hiếm #động vật cần được bảo vệ #Hà Tĩnh #rùa núi vàng #cứu giúp động vật hoang dã #bảo tồn động thực vật Việt Nam

