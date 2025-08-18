Người dân giao nộp nhiều cá thể động vật hoang dã rùa núi vàng, khỉ

TPO - Người dân tỉnh Nghệ An đã bàn giao 3 cá thể khỉ, 1 cá thể rùa núi vàng và 1 con nai nặng 200kg cho lực lượng chức năng chăm sóc rồi thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 18/8, lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp.

3 cá thể khỉ đuôi lợn được giao nộp cho lực lượng kiểm lâm địa bàn.

Cụ thể, trước đó người dân ở tỉnh Nghệ An đã giao nộp cho lực lượng kiểm lâm địa bàn những cá thể động vật hoang dã gồm: 3 con khỉ đuôi lợn có trọng lượng 15kg, 1 con rùa núi vàng nặng hơn 2kg và 1 con nai nặng hơn 200kg.

Cá thể rùa núi vàng nặng hơn 2kg được người dân giao nộp cho lực lượng chức năng.

Sau khi tiếp nhận, những cá thể này được bàn giao cho Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã (Vườn Quốc gia Pù Mát) kiểm tra sức khỏe, chăm sóc. Khi sức khỏe đảm bảo, những cá thể động vật hoang dã này sẽ được thả về môi trường tự nhiên.

Những cá thể động vật hoang dã này sẽ được chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Một cán bộ Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, việc người dân giao nộp các loài động vật hoang dã khá phổ biến hàng năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận nai do người dân giao nộp trong những năm gần đây.