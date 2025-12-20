Giun trồi lên chết hàng loạt dưới chân đèo Ngang không phải do ô nhiễm môi trường

TPO - Sau khi kiểm tra thực địa, lấy mẫu đất và nước phân tích, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kết luận hiện tượng giun trồi lên mặt đất rồi chết hàng loạt tại xã Phú Trạch (dưới chân Đèo Ngang) không xuất phát từ nguyên nhân ô nhiễm môi trường.

Liên quan hiện tượng giun đất xuất hiện dày đặc rồi chết khô tại thôn Vịnh Sơn (xã Phú Trạch), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, gửi UBND xã Phú Trạch và thông tin đến người dân.

Giun trồi lên mặt đất, chết hàng loạt dưới chân đèo Ngang khiến người dân hoang mang.

Theo đó, ngày 5/12/2025, Sở đã thành lập đoàn liên ngành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra khu vực xảy ra sự việc. Vị trí ghi nhận giun chết nằm trong khuôn viên đất ven Quốc lộ 1A của hộ dân, đã xây tường bao, chưa trồng cây cối.

Tại thời điểm kiểm tra, chỉ còn một số giun chết khô rải rác, không phát sinh thêm hiện tượng mới; các khu vực lân cận không ghi nhận tình trạng tương tự.

Qua khảo sát, khu vực này không có cơ sở sản xuất công nghiệp, không bị ngập nước, không tồn tại nguồn thải có khả năng gây ô nhiễm môi trường.

Hiện tượng này được chính quyền địa phương xác nhận là chưa từng xảy ra.

Tại khu nghĩa địa xã Quảng Đông (cũ) – nơi người dân phản ánh có giun chết rải rác, có địa hình cao, xa khu dân cư và hoạt động sản xuất, nên ít chịu tác động từ nguồn thải sinh hoạt hay công nghiệp.

Để làm rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng đã lấy 1 mẫu đất và 1 mẫu nước dưới đất tại khu vực xảy ra hiện tượng để phân tích. Kết quả cho thấy không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ trong đất; các chỉ tiêu nước như pH, độ cứng, amoni, nitrat và kim loại nặng đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn hiện hành.

Cơ quan chức năng lấy mẫu mang đi xét nghiệm nhưng vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân.

Từ các kết quả này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khẳng định, hiện tượng giun trồi lên mặt đất rồi chết vào ngày 1/12/2025 cơ bản không do ô nhiễm môi trường, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, kịp thời báo cáo nếu hiện tượng tái diễn.