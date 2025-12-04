Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xôn xao giun trồi lên chết khô, đường đèo nứt bất thường ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ giun trồi lên mặt đất rồi chết khô hàng loạt dưới chân Đèo Ngang thuộc xã Phú Trạch (Quảng Trị), dư luận lại xôn xao, khi cùng thời điểm, tuyến Quốc lộ 1 qua Đèo Ngang bất ngờ xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng chục mét.

Các vết nứt dài xuất hiện đồng thời với hiện tượng giun trồi lên mặt đất chết khô dưới chân Đèo Ngang.

Người dân xã Phú Trạch ngày 4/12 cho biết nhiều con giun đất tiếp tục được phát hiện chết khô trên lối đi lên Đảo Cỏ (thôn Thọ Sơn), cách vị trí ghi nhận ban đầu khoảng 3 km. Đây là khu vực ít người qua lại nên dấu hiệu bất thường chỉ được phát hiện khi người dân chủ động kiểm tra.

Trước đó, ngày 1/12, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch phát hiện hàng loạt giun đất trồi lên mặt đất, bò ra mặt đường, sân vườn rồi chết khô, trải dài theo QL1A. Đến nay nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

img-5221.jpg
Giun trồi lên mặt đất chết hàng loạt.

Không chỉ dừng ở hiện tượng giun chết hàng loạt, tuyến QL1 đoạn qua Đèo Ngang nối Quảng Trị – Hà Tĩnh cùng thời điểm xuất hiện vết nứt rộng khoảng 3 cm, kéo dài liên tiếp hàng chục mét trên mặt nhựa. Một số điểm nứt có thể lọt cả ngón tay, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, rơi vỡ mặt đường, nhất là khi taluy đoạn này gần như thẳng đứng.

img-5236.jpg
Vết nứt dài xuất hiện trên mặt đường.

Dù sự cố đã được Hạt Quản lý đường bộ nắm thông tin và báo cáo cấp trên, nhưng theo ghi nhận, khu vực nứt vẫn chưa có biển cảnh báo cho phương tiện qua lại.

Người dân địa phương tỏ ra lo lắng vì hai hiện tượng diễn ra gần như đồng thời và cùng trong một phạm vi địa lý. Một số ý kiến cho rằng có thể nền đất đang bị tác động bởi mưa lớn kéo dài hoặc yếu tố địa chất, song đến nay nguyên nhân chính thức vẫn chưa được xác định.

img-5234.jpg
Vết nứt có thể lọt cả ngón tay.

Đại diện UBND xã Phú Trạch khẳng định đây là “hiện tượng chưa từng xảy ra” tại địa phương. Xã đã tổng hợp thông tin và báo cáo cơ quan chuyên môn để sớm kiểm tra, kết luận.

Hoàng Nam
#xã phú trạch #quảng trị #đèo ngang #giun trồi lên #chết khô #vết nứt #nứt đèo

Xem thêm

Cùng chuyên mục