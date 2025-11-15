Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM

Chia sẻ với phóng viên, một chuyên gia am hiểu về sâu bọ cho biết, thông qua hình ảnh có thể đây là loài sâu róm. Sâu róm có gai trên lông, bám vào da hoặc quần áo trong thời gian dài, tiếp tục gây ngứa hoặc các triệu chứng khó chịu khác.
TPO - Rất nhiều sâu bò dày đặc trên đường và tràn vào nhà dân tại phường Phú Lợi (TPHCM). Người dân dù dùng chổi quét nhiều lần nhưng vẫn không xuể. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun thuốc để xử lý tình trạng này.
