Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM

TPO - Rất nhiều sâu bò dày đặc trên đường và tràn vào nhà dân tại phường Phú Lợi (TPHCM). Người dân dù dùng chổi quét nhiều lần nhưng vẫn không xuể. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun thuốc để xử lý tình trạng này.