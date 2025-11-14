Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi:

Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết la liệt ở khu đô thị

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hàng nghìn con giun đất bất ngờ bò lên vỉa hè, nằm cuộn thành từng mảng rồi chết khô ở khu đô thị (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi). Hiện tượng lạ này khiến nhiều người dân không khỏi tò mò, thậm chí lo ngại có điều bất thường dưới lòng đất.

Sáng 14/11, người dân sinh sống ở khu đô thị lớn nằm trên địa bàn phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện hàng nghìn con giun trồi lên mặt đất, bò, cuộn mình nằm chết la liệt trên vỉa hè.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, nhiều ngày qua trời không có mưa. Thế nhưng đêm 13/11, giun bắt đầu trồi lên mặt đất, bò cuộn vào nhau thành từng vệt kéo dài trên vỉa hè rồi chết, khiến người dân hoang mang.

9ad392b7498cc5d29c9d.jpg
4564891882373023047.jpg
Hiện tượng lạ, khi hàng nghìn giun đất bỏ lên vỉa hè rồi chết la liệt ở Quảng Ngãi.

“Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh này, nhìn mà rợn hết cả người”, anh Nguyễn Quốc Triều trú phường Cẩm Thành, nói.

Được biết, khu đô thị này khá lớn, tuy nhiên giun đất chỉ xuất hiện ở khu vực bãi cỏ rộng hàng trăm m2 ngay cổng chính. Giun đất bò lên phần vỉa hè bao quanh khu đất này dày đặc. Phần lớn số giun đất này đã chết khô.

065cbd46af7d23237a6c.jpg
3364297145092522479.jpg
Hiện tượng lạ này khiến nhiều người dân không khỏi tò mò, thậm chí lo ngại có điều bất thường dưới lòng đất.

Trước đó, cuối năm 2024, hiện tượng tương tự đã xuất hiện tại Vũng Tàu, khi một người dân ghi lại cảnh hàng nghìn con giun đất bò lên tường sau mưa lớn. Theo các chuyên gia, giun trồi lên mặt đất có thể vì thiếu oxy trong đất, thay đổi nhiệt độ, hoặc khu vực trú ngụ bị bón các loại phân gây nóng như phân gà, phân lân…

Trao đổi với PV, Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Diệp – Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện tượng giun đất bò lên bề mặt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mưa lớn, đất bị ngập úng, rung động địa chất, thay đổi chất lượng đất do ô nhiễm, hoặc độ pH không phù hợp.

3927785574336095629.jpg
3960378588015301717.jpg
Đa phần số lượng giun đã chết.

“Nếu giun xuất hiện với mật độ bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ô nhiễm đất hoặc hệ thống thoát nước kém. Nên kiểm tra môi trường để đảm bảo an toàn”, bà Diệp khuyến nghị.

Nguyễn Ngọc


