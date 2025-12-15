Ngôi nhà cuối cùng được giải tỏa, gỡ 'nút thắt' cho hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng

Hầm chui Vành đai 2,5 có chiều dài 460m, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng. Hầm được khởi công ngày 6/10/2022 với tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng. Công trình có mục tiêu đầu tư giảm ùn tắc tại nút giao nút giao Giải Phóng - Kim Đồng và hoàn thiện hạ tầng Vành đai 2,5. Chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, đơn vị thi công chính (nhà thầu) là Tổng Cty Cienco 4