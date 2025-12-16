Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội có thêm các xe 'pháo xa sương mù' dập bụi mịn

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - 2 xe phun sương dập bụi, cùng 100 phương tiện thu gom rác hiện đại vừa được bàn giao tại Hà Nội nhằm kiểm soát bụi mịn, cải thiện ô nhiễm không khí cho Thủ đô.

Ngày 16/12/2025, tại Hà Nội, hơn 100 thiết bị vệ sinh môi trường của Công ty XGMA đã được bàn giao cho Tập đoàn AMACCAO. Các thiết bị được bàn giao trong đợt này đã được kiểm tra kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

Đại diện AMACAO cho biết, đây là dấu mốc khẳng định tập đoàn chính thức tham gia lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh môi trường ứng dụng các giải pháp thông minh tích hợp AI, online và tự động hóa để thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam. Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái môi trường đồng bộ, từ công nghệ, thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển và vệ sinh môi trường đến các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt (điện rác) và xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại.

tp-07813.jpg
Trong khuôn khổ lễ bàn giao, dàn phương tiện vệ sinh môi trường chuyên dụng hiện đại do AMACCAO đầu tư cũng đã được giới thiệu và trình diễn vận hành thực tế.
tp-07892.jpg
Các thiết bị vận hành bao gồm: Xe 3 trong 1: phun – tưới – rửa đường. Đây phương tiện chuyên dụng cho công tác rửa đường, được trang bị hệ thống bơm nước kép. Xe có hệ thống nước cao áp và hạ áp độc lập.
tp-07915.jpg
Hệ thống cao áp tận dụng tối đa động năng của dòng nước để làm sạch mặt đường với áp suất cao và lưu lượng thấp, giúp tiết kiệm nước hiệu quả; hệ thống hạ áp được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau như tưới cây, làm mát, hút bụi, làm sạch bụi bẩn trên đường.
tp-07922.jpg
Một thiết bị khác là xe quét rửa, hút áp lực. Các xe có tải trọng 24 tấn và 16 tấn, đáp ứng linh hoạt các điều kiện vận hành khác nhau trong đô thị. Cả hai đều được trang bị hệ thống chổi quét kết hợp hút áp lực lớn, cho phép thu gom hiệu quả rác thải, bùn đất và tạp chất trên bề mặt đường.
tp-07931.jpg
Đáng chú ý, 2 xe phun sương dập bụi hay còn gọi là "pháo xa sương mù" được vận hành trên đường. Xe phun sương dập bụi là giải pháp công nghệ giúp kiểm soát bụi mịn trong không khí đô thị.
tp-07943.jpg
Hệ thống phun sương áp lực cao tạo hạt nước siêu mịn, phân tán đều và bao phủ diện rộng, đặc biệt hiệu quả tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao hoặc khu vực đang thi công.
tp-07951.jpg
Xe đi qua để lại 1 lớp sương mờ do các hạt nước li ti tạo ra
tp-07980.jpg
Phương tiện góp phần cải thiện chất lượng không khí hiệu quả, hướng tới một môi trường sống trong lành hơn cho người dân Thủ đô. Hiện Hà Nội chỉ có duy nhất 1 chiếc xe dạng này, đang chạy trên địa bàn 4 phường nội đô do đó hiệu quả dập bụi chưa được như mong đợi.
tp-07938.jpg
Trong thời gian vừa qua, AMACCAO đã cử 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân viên tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về vận hành thiết bị, quản lý hệ thống và ứng dụng phần mềm giám sát hiện đại. Lực lượng này đã hoàn thành khóa đào tạo và sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khi được giao việc.

Trước tình hình ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí, tập trung thực hiện ngay trong tháng 12/2025.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thi công thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ và các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tăng cường tần suất thực hiện các hạng mục quét đường, hút bụi, rửa đường, phun sương dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Trần Hoàng
#Cải thiện chất lượng không khí Hà Nội #Giải pháp kiểm soát bụi mịn #Thiết bị vệ sinh môi trường hiện đại #Ứng dụng công nghệ thông minh trong đô thị #Phun sương dập bụi công nghệ cao #Quản lý ô nhiễm không khí đô thị #Chương trình đào tạo vận hành thiết bị môi trường #Chính sách kiểm soát ô nhiễm đô thị #Vệ sinh môi trường tự động và tự động hoá #Giảm thiểu ô nhiễm từ hoạt động xây dựng

