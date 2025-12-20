Tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thiếu niên ở TPHCM tử vong

Hai thiếu niên đi cùng một xe máy bất ngờ ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tải chạy cùng chiều và tử vong.

Ngày 20-12, Công an phường Tân Hưng, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 23 giờ ngày 19-12, H.C.T (17 tuổi) và L.M.H (16 tuổi, cùng ngụ TPHCM) chở nhau trên xe máy biển số TPHCM ở đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi cầu Kênh Tẻ.

Khi cách cầu Kênh Tẻ, phường Tân Hưng 50 m thì xe máy ngã xuống đường, hai thiếu niên ngã xuống, bị cuốn vào gầm xe tải do nam tài xế 36 tuổi chạy song song bên trái cùng chiều với xe máy.

Vụ tai nạn khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn tắc tạm thời.

Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Đường Nguyễn Hữu Thọ là một trong những tuyến đường chính nối huyện Nhà Bè, quận 7 cũ đi trung tâm TPHCM.