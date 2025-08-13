Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Rùa biển 12kg nằm trong Sách đỏ 'đi lạc' vào nhà máy nhiệt điện

Huỳnh Thủy
TPO - Một cá thể rùa biển nặng gần 12kg nằm trong danh mục Sách Đỏ đã không may bị lạc vào luồng nước khu vực làm mát máy thuộc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Ngày 12/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau thả 1 cá thể rùa biển quý hiếm thuộc họ Vích, nặng gần 12kg về môi trường sống tự nhiên.

tienphong-1.jpg
Rùa biển được thả về môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Văn Hoàn.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 11/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương tiếp nhận 1 cá thể Rùa biển bị lạc vào luồng nước khu vực làm mát máy thuộc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

tienphong-12.jpg
Cá thể rùa biển được chăm sóc và gắn chíp theo dõi trước khi thả. Ảnh: Văn Hoàn.

Đơn vị này đã liên hệ và tiến hành bàn giao, phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn biển Hòn Cau để chăm sóc, gắn chíp theo dõi và thả về môi trường sống tự nhiên.

Đây là loài thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định.

Huỳnh Thủy
#Rùa biển #Sách Đỏ #nhiệt điện #bảo tồn #động vật hoang dã

