Khoa học

Google News

Hồi sinh bãi đẻ rùa ở Nhơn Châu: 12 rùa con trở về biển trong đêm

Trương Định
TPO - Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) vỡ òa xúc động khi tận mắt thấy những cá thể rùa con ngoi lên mặt cát, bò về phía biển trong đêm.

Những cá thể rùa con ngoi lên mặt cát.

Sáng 12/8, ông Dương Hiệp Hưng – Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) cho biết, một số cá thể rùa con vừa chào đời trên bãi biển.

Người dân vô cùng bất ngờ, thích thú khi chứng kiến khoảnh khắc những cá thể rùa con ngoi lên lên mặt cát, sau nhiều năm vắng bóng.

Theo ông Hưng, hơn một tháng trước, người dân địa phương từng phát hiện dấu vết rùa mẹ bò lên bãi cát, nghi là để đẻ trứng. Tuy nhiên, thời điểm đó không thể xác định được chính xác vị trí ổ trứng.

Bất ngờ đến vào tối 11/8, khi một người dân trong lúc đi dạo đã phát hiện một con rùa con vừa nở, đang bò trên mặt cát hướng ra biển. Nhận thấy đây có thể là dấu hiệu của một ổ trứng vừa nở, người dân lập tức báo cho chính quyền địa phương.

rua-2.jpg
Ông Dương Hiệp Hưng – Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu trực tiếp có mặt để hỗ trợ ổ trứng rùa đang nở con.

Ngay trong đêm, UBND xã Nhơn Châu đã cử lực lượng đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm. Sau khoảng một giờ tìm kiếm dọc bãi biển, các cán bộ và người dân đã xác định được chính xác vị trí ổ trứng rùa. Tại đây, phát hiện nhiều dấu vết cho thấy một số rùa con đã kịp thời tự bò xuống biển an toàn.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ thành công cho 12 cá thể rùa con còn lại, thả về biển.

rua-1.jpg
rua-0.jpg
Hỗ trợ thả rùa con về biển.

Ông Dương Hiệp Hưng chia sẻ: “Rất lâu rồi người dân mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng rùa con nở ngay tại bãi biển Nhơn Châu. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy một điều tích cực của hệ sinh thái biển ở địa phương. Xã sẽ tiến hành khoanh vùng khu vực để tạo bãi đẻ cho rùa".

Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù Lao Xanh) nằm cách đất liền khoảng 24 km về phía Đông với diện tích khoảng 365 ha, địa hình chủ yếu là đồi núi và bãi biển. Xã đảo Nhơn Châu giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tỉnh Gia Lai và đất nước.

Trương Định
