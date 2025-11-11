Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Người dân Đà Nẵng phát hiện rùa vàng quý hiếm liền gọi báo công an

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, người dân ở Đà Nẵng đã liên hệ cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên

Ngày 11/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông vừa phối hợp với UBND phường và Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 – TP Đà Nẵng tổ chức bàn giao một cá thể rùa núi vàng để thả về môi trường tự nhiên.

41a5d699d7b55beb02a4.jpg
f0bc2aaa2b86a7d8fe97.jpg
Cá thể rùa núi vàng quý hiếm được bàn giao thả về môi trường tự nhiên

Đây là loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép, thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Cá thể rùa nặng gần 1kg do người dân phát hiện và tự giác liên hệ cơ quan công an để bàn giao.

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã bàn giao một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (loài rùa cạn đặc hữu của khu vực miền Trung Việt Nam, được xếp vào Nhóm IB) cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 để thả về tự nhiên.

Hoài Văn
#rùa vàng #bảo vệ động vật #Đà Nẵng #động vật quý hiếm #bảo tồn sinh thái #rùa núi vàng #phòng cháy chữa cháy rừng

Xem thêm

Cùng chuyên mục