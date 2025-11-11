Người dân Đà Nẵng phát hiện rùa vàng quý hiếm liền gọi báo công an

TPO - Phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, người dân ở Đà Nẵng đã liên hệ cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên

Ngày 11/11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn Đông vừa phối hợp với UBND phường và Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 – TP Đà Nẵng tổ chức bàn giao một cá thể rùa núi vàng để thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm được bàn giao thả về môi trường tự nhiên

Đây là loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao do mất môi trường sống và nạn săn bắt trái phép, thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam.

Cá thể rùa nặng gần 1kg do người dân phát hiện và tự giác liên hệ cơ quan công an để bàn giao.

Trước đó, ngày 21/10, Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã bàn giao một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (loài rùa cạn đặc hữu của khu vực miền Trung Việt Nam, được xếp vào Nhóm IB) cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 để thả về tự nhiên.