Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện động vật quý hiếm bò trên đường phố

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trên đường đi làm về, anh Lê Văn Huân ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phát hiện cá thể tê tê quý hiếm bò trên đường nên đã bắt giữ và giao nộp cho cơ quan chức năng.

Ngày 1/11, Công an phường Nam Đông Hà thông tin, đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng Kiểm lâm để chăm sóc, xử lý theo quy định.

phat-hien-te-te-quy-hiem-bo-tren-duong-pho.png
Cá thể tê tê quý hiếm được bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trước đó, vào lúc 20h30 đêm 31/10, trên đường đi làm về đến khu vực nút giao đường Nguyễn Huệ - Đặng Tất ở phường Nam Đông Hà, anh Lê Văn Huân (trú khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một cá thể tê tê đang bò trên đường.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ nên anh Huân đã nhanh chóng bắt giữ và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nam Đông Hà phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà và đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nam Đông Hà đã đến nhà anh Huân để tiếp nhận, lập biên bản bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm chăm sóc, xử lý theo quy định.

Tê tê là loài động vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và cả Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), có nguy cơ tuyệt chủng cao; bị cấm săn bắt, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển.

Hữu Thành
#cá thể tê tê #giao nộp động vật quý hiếm #động vật hoang dã quý hiếm #Loài nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam #động vật sách đỏ #Công an phường #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục