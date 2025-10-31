Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy thi thể người phụ nữ trên sông Sê Pôn sau 7 ngày mất tích

Hữu Thành
TPO - Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người phụ nữ trên sông Sê Pôn sau một tuần mất tích.

Ngày 31/10, UBND xã Lao Bảo thông tin, vào lúc 2h sáng cùng ngày, sau nhiều thời gian nỗ lực tìm kiếm đã phát hiện thi thể một người phụ nữ ở trên sông Sê Pôn đoạn qua thôn Nam Xuân Đức của xã Lao Bảo.

Các lực lượng tổ chức tìm người mất tích trên sông Sê Pôn.

Nạn nhân được xác định là Hồ Thị H. (SN 2000, quê ở thôn Thuận 5, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị; sinh sống cùng chồng ở bản Ma Hạt, cụm bản Ka Túp - Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào).

Trước đó, chị H. về thăm bố mẹ ở thôn Thuận 5, lúc 18h45 ngày 25/10 trở về gia đình chồng ở bản Ma Hạt (cụm bản Ka Túp - Ma Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào).

Quá trình trở về bằng thuyền nhỏ thì không may bị lật thuyền và mất tích trên đoạn sông Sê Pôn thuộc bản Ma Hạt (Lào) đối diện phía Việt Nam thuộc địa phận thôn Long Quy, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Lao Bảo, xã Lìa của tỉnh Quảng Trị cùng các lực lượng chức năng, gia đình nạn nhân đã tổ chức tìm kiếm trên sông Sê Pôn nhiều ngày nay. Đến ngày 31/10, thi thể nạn nhân được tìm thấy và sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hữu Thành
#mất tích #người phụ nữ #sông Sê Pôn #Lao Bảo #Quảng Trị #Savannakhet #Lào

