KHÁNH HÒA: Thiếu niên chết đuối dưới suối sâu trong lúc đi dã ngoại với gia đình

TPO - Trong lúc đi dã ngoại cùng gia đình, một thiếu niên ở xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa đã bị mất tích khi tắm suối. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể thiếu niên này.

Ngày 12/8, lãnh đạo UBND xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được thi thể em N. B. K. (SN 2011, ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) mất tích khi đi dã ngoại ở suối Ba Hồ, thuộc địa phận xã Công Hải.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thiếu niên mất tích lên bờ.

Trước đó, chiều 11/8, K. cùng gia đình đi dã ngoại tại suối Ba Hồ thì bị mất tích khi tắm suối. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phan Rang đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị đến để tìm kiếm em K.

Do hố nước sâu, địa hình phức tạp với nhiều tảng đá chất chồng nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến sáng 12/8, lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lặn xuống hố nước để dò tìm và đã phát hiện thi thể em K. nằm trong một hốc đá dưới mực nước sâu.

Suối Ba Hồ bắt nguồn từ rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Trâu. Dòng nước chảy siết tạo ra những hõm sâu khoét vào vách đá thành những hình thù kỳ vĩ. Trên đường đi của dòng chảy, suối mở lòng ở khu vực lưng chừng núi thành 3 hồ nước lớn. Đây cũng là đặc điểm hình thành nên tên gọi của suối. Những năm qua, suối Ba Hồ đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên giữa khung cảnh núi rừng.