Nhân chứng kể phút phá cửa căn nhà cháy giữa TPHCM, giải cứu cụ bà và 2 em nhỏ

Nhiều người dân lao đến phá 2 lớp cửa căn nhà xảy ra hỏa hoạn trên đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Vườn Lài, TPHCM để cứu bà cụ 80 tuổi và 2 em nhỏ ra ngoài.

Vào khoảng 11h trưa nay (12/8), căn nhà 3 tầng số nhà 341, cách trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn khoảng 20m nằm trên đường Nguyễn Thượng Hiền bất ngờ phát hoả.

6.jpg
Hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: TK.

Theo các nhân chứng, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng trệt căn nhà. Khi phát hiện cháy, nhiều sinh viên và người dân xung quanh đã ngay lập tức chạy đến đập cửa để cảnh báo, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái.

Nhận thấy có người mắc kẹt bên trong, một nhóm người đã không ngần ngại sử dụng các vật dụng sẵn có để phá hai lớp cửa kiên cố. Đồng thời, hô hoán mang bình chữa cháy, kéo vòi nước đến tiếp cận dập lửa.

screen-shot-2025-08-12-at-152937.png
Cụ bà ngồi trên xe lăn và 2 em nhỏ được giải cứu an toàn khỏi căn nhà cháy. Ảnh: TK.

Rất nhanh chóng, cụ bà ngồi xe lăn cùng 2 em nhỏ đã được đưa ra ngoài an toàn trước khi khói đen cuồn cuộn bao trùm cả căn nhà.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt và khống chế hoàn toàn đám cháy. Dù không có thiệt hại về người, sự cố đã gây mất điện trên diện rộng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân trong khu vực.

8.jpg
9.jpg
Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra bên trong ngôi nhà sau khi ngọn lửa được khống chế. Ảnh: TK.

Hiện tại, Công an phường Vườn Lài vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.

Vietnamnet
