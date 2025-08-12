Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thăm hỏi gia đình 3 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa

TPO - Ngày 12/8, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có các cháu tử vong do đuối nước, tai nạn thương tích tại xã Lương Sơn.

Theo đó, đoàn công tác đã đến thắp hương, chia buồn và trao tiền hỗ trợ đối với gia đình các cháu: H.D.S (SN 2016), N.D.T (SN 2016) cùng ở thôn Ngọc Sơn (xã Lương Sơn) và gia đình cháu H.N.H.Đ (SN 2016) ở thôn Minh Ngọc (xã Lương Sơn).

d7c05a3c-e466-4613-9013-024ff7434bd7-4-5005-c.jpg
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Tại gia đình các nạn nhân, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, chia buồn, động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, động viên gia đình các nạn nhân; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em.

Trước đó, vào khoảng hơn 7 giờ 30 phút ngày 11/8, hai cháu H.D.S và N.D.T đi giữ trâu không may rơi xuống sông bị đuối nước; còn cháu H.N.H.Đ trong lúc chơi cùng em gái không may vướng vào dây võng quấn quanh cổ dẫn đến tai nạn đáng tiếc khiến cháu tử vong lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/8.

Hoàng Lam
