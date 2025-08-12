Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phẫn nộ anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận thông tin và vào cuộc xác minh đoạn clip lan truyền mạnh trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người đàn ông dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu một phụ nữ. Hàng nghìn người bình luận thể hiện bức xúc trước hành vi của người đàn ông

Sáng 12/8, chị H.T.T.K.T. (30 tuổi, trú xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, video người đàn ông dùng ghế đánh phụ nữ do chị đăng tải. Chị là người bị đánh trong clip, còn người bạo hành chính là anh trai chị.

Theo đó, sự việc xảy ra từ đêm 18/6, chị T. bị đánh đập nhiều lần, từ lúc 22h và kết thúc lúc 3h sáng 19/6. “Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai”, chị T. nói.

Chị T. kể, tối 18/6, mẹ ruột và hai anh trai từ xã Phước Giang đến nơi chị thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi). Vì có những bất đồng chuyện gia đình trước đó, nên vừa vào nhà, anh trai cả hỏi vài câu và lập tức cầm ghế đánh chị. Lúc này người mẹ lao vào can ngăn nhưng người anh còn lại của chị T. đề nghị mẹ ra ngoài và không được can.

Clip có đoạn người đàn ông hỏi "lấy về có hạnh phúc không?", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Người phụ nữ chỉ biết ngồi chịu trận.

Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị.

770d84298b53030d5a42.jpg
Anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu chị T.

"Sau khi bị đánh, tôi bị thương khắp cơ thể. Sáng 19/6, tôi đã vào bệnh viện khám và biết mình bị gãy tay, chấn thương vùng đầu, cổ”, chị T. nghẹn lời.

Nói về lý do vụ việc xảy ra từ ngày 18/6 nhưng mãi đến nay mới đăng clip lên mạng xã hội, chị T. cho rằng, muốn giải quyết trong nội bộ gia đình. Nhưng đến nay, việc này không thể giải quyết theo hướng đó, nên chị "đành phải đăng tải, nhờ pháp luật can thiệp".

Sau khi clip được chị T. đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ, bày tỏ bức xúc về hành động của người đàn ông, cũng như lên án về thái độ dửng dưng của người xung quanh.

Theo chị T., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. "Tôi có sai thì sai với người khác, chứ không liên quan đến cha mẹ và các anh của mình" - chị T. bày tỏ.

Sáng 12/8, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã nắm thông tin vụ việc trên, và đang yêu cầu các đơn vị vào cuộc làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng xác định được người đàn ông có hành vi dùng ghế đánh vào đầu em gái đang ở TPHCM. Công an đã liên hệ để mời người này về làm việc.

Nguyễn Ngọc
#bạo hành gia đình #đánh người phụ nữ bằng ghế nhựa #xử lý hành vi bạo lực #người đàn ông Quảng Ngãi #clip bạo lực gia đình #bệnh viện sau hành hung #mâu thuẫn gia đình #công an Quảng Ngãi điều tra #bạo lực đối xử trong gia đình #nguyên nhân vụ bạo hành

