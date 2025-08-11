Người đàn ông bị đánh nhập viện khi đang bế cháu đứng trước sảnh quán karaoke

TPO - Khi đang bế cháu đứng trước sảnh quán karaoke tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh), người đàn ông bị nhóm người lao tới, đấm, đá khiến nạn nhân phải nhập viện.

Sáng 11/8, thông tin từ Công an xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ người đàn ông bị hành hung tại sảnh quán karaoke trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều 10/8, anh N.V.T. (SN 1995, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) cùng em gái ruột là chị N.T.Q. và một số người khác, trong đó có cháu N.N.T.L. (SN 2024) là con của chị Q. đến hát tại một quán karaoke trên địa bàn.

Đến khoảng 16h cùng ngày, anh T. bế cháu L. đứng trước sảnh quán hát.

Camera ghi lại sự việc.

Lúc này có một nhóm người đàn ông đi tới. Hai bên lời qua tiếng lại, một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ đưa tay ra bế cháu bé rồi đấm, đá vào người anh T..

Nạn nhân nằm gục giữa nền nhà, còn người đàn ông bế cháu bé rời đi. Bé gái lúc này khóc thét, hoảng loạn.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng đấm vào người anh T.

Phát hiện vụ việc, chị Q. chạy ra bế con mình, còn anh T. được người dân đưa đi đến bệnh viện cấp cứu.

Đại diện Công an xã Hương Khê cho biết, sau vụ việc, đơn vị đã triệu tập những người có liên quan đến trụ sở làm việc.