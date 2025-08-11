Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Kẻ côn đồ đánh người phụ nữ túi bụi ở chung cư sẽ bị xử lý như thế nào?

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo quan điểm của luật sư, việc xử lý đối tượng đánh đập người phụ nữ ở chung cư (Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng" là bước đi đầu tiên trong tiến trình tố tụng buộc tội người có hành vi phạm tội và có căn cứ cơ quan tố tụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

thanh-381.jpg
Đối tượng Thành. Ảnh: CAHN

Hôm qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành là đối tượng có hành vi đánh người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, phường Phương Liệt gây bức xúc dư luận.

Theo quan điểm của luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội), việc xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự là bước đi đầu tiên trong tiến trình tố tụng buộc tội người có hành vi phạm tội và có căn cứ cơ quan tố tụng giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Luật sư Thơm cho biết, qua thông tin được biết nữ nạn nhân bị đối tượng hành hung đang nhập viện điều trị chấn thương trong tình trạng sức khỏe yếu, tâm lý hoảng loạn, suy sụp... Do đó, việc trưng cầu giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe sẽ được thực hiện khi nạn nhân đủ điều kiện.

Qua đó, nếu kết quả giám định dưới 11% mà nạn nhân yêu cầu xử lý thì đối tượng phải đối mặt thêm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ". Trường hợp thương tích của nạn nhân nguy hiểm đến tính mạng thì đối tượng có thể bị xem xét xử lý về tội "Giết người" theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

Theo luật sư Thơm, với hành vi sử dụng vũ lực đánh dã man, tàn ác người phụ nữ chỉ vì mâu thuẫn chuyện các cháu bé thì đối tượng sẽ bị xử lý cả 2 tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 134; Khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

"Việc Cơ quan điều tra có căn cứ xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" thì đối tượng sẽ bị xử nghiêm theo luật mà không phụ thuộc vào yêu cầu khởi tố của bị hại đối với tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự" - luật sư Thơm nêu quan điểm.

danh-1-1008.jpg
Hình ảnh Thành hành hung người phụ nữ bị camera ghi lại.

Luật sư Thơm cho rằng, một số vụ án gần đây, khi cơ quan điều tra khởi tố đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự thì trong quá trình giải quyết vụ án hoặc thậm chí ra đến Tòa án xét xử mà bị hại rút đơn thì vụ án sẽ được đình chỉ, người phạm tội không bị xử lý hình sự đã gây ra những quan điểm khác nhau trong dư luận xã hội về tính nghiêm minh của pháp luật.

Vẫn theo luật sư Thơm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xử lý đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng" là thể hiện sự quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và là bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng đã, đang và sẽ sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn trong đời sống xã hội sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Như tin đã đưa, tối 9/8, chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) bị đối tượng Đặng Chí Thành đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khi Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh người phụ nữ.

Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm"...

Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng: "Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".

Thanh Hà


