Tạm giữ hình sự đối tượng đánh người phụ nữ tại sảnh chung cư ở Hà Nội

TPO - Ngày 10/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thành là đối tượng có hành vi đánh người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư Sky Central, phường Phương Liệt.

Đối tượng Thành. Ảnh CAHN

Như tin đã đưa, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (SN 1997, trú tại phường Phương Liệt) về việc tối 9/8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy B1 chung cư Sky Central.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đặng Chí Thành (SN 1994, thường trú phường Bạch Mai, TP Hà Nội; nơi ở chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan, Thành khai nhận hai gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh người phụ nữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.