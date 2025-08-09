Giả danh công an, mang còng số 8 dọa bắt người đang đánh bạc để cướp tài sản

TPO - Tuyến xuống xe, lấy trong túi áo khoác 1 còng số 8 rồi đi vào bên trong, nơi 4 người đang đánh bài, đe dọa và lấy hết số tiền đang để trên bàn và trên tay 4 người chơi.

Ngày 9/8, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú phường Thanh Khê và Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú phường Hòa Cường, cùng TP Đà Nẵng) về tội “Cướp tài sản”.

Đồng thời, tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khi giả danh công an tìm đến các địa điểm đánh bạc, hù dọa con bạc để lấy tiền tiêu xài.

Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh khởi tố đối với 2 đối tượng.

Trước đó, tối ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo có 2 đối tượng giả danh công an cướp tài sản xảy ra tại phường Cẩm Lệ. Vào cuộc điều tra, Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng xác định 2 đối tượng Tuấn và Tuyến. Đến ngày 7/8, cơ quan công an tiến hành triệu tập cả 2 về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an 2 đối tượng đã khai nhận khoảng 16h30 phút ngày 4/8, Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an đến các địa điểm đánh bạc để hù dọa nhằm mục đích lấy tiền các con bạc nên rủ Tuấn tham gia cùng.

Tuyến điều khiển xe mô tô chở Tuấn đi qua các tuyến đường trên địa bàn phường Cẩm Lệ, khi đến tại khu vực trên đường Cách Mạng Tháng Tám, 2 đối tượng phát hiện 4 người đang đánh bài trong hiên nhà nên đã tiếp cận.

Tuyến xuống xe, lấy trong túi áo khoác 1 còng số 8 rồi đi vào bên trong, nơi 4 người đang đánh bài, đe dọa và lấy hết số tiền đang để trên bàn và trên tay 4 người chơi.

Sau đó, Tuyến nhanh chóng lên xe Tuấn đang chờ sẵn và tẩu thoát khỏi hiện trường. Cả 2 sau đó đến quán cà phê trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn uống nước và kiểm đếm số tiền đã chiếm đoạt được tổng cộng 170 ngàn đồng.