Bị lấy trộm điện thoại vừa trộm của người khác

TPO - Qua đối chất, đối tượng Chung nhận chiếc điện thoại mà mình lấy trộm là từ người Lê Trung Ph. Trong khi trước đó, Ph. thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác.

Ngày 7/8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ làm rõ một vụ trộm cắp tài sản khá hy hữu khi một tên trộm bị tên trộm khác lấy mất tài sản trộm được của người khác.

Trước đó, ngày 4/8, nhận tin báo mất trộm của người dân, Công an phường Hòa Cường phối hợp Công an phường Cẩm Lệ đã tiến hành xác minh và làm việc với Trần Ngô Chung (1995, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng).

Trần Ngô Chung và Lê Trung Ph. cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Chung thừa nhận đã lấy trộm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường).

Điều bất ngờ là sau đó không lâu, Lê Trung Ph. (2008, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Cường trình báo và thừa nhận chính mình là người trước đó đã trộm chiếc điện thoại nói trên.

Trước tình huống này, cơ quan công an đã cho hai tên trộm đối chất. Qua đó, Chung nhận chiếc điện thoại mà mình lấy trộm là từ người của Ph. - kẻ vừa thực hiện hành vi trộm cắp.

Đồng thời, Ph. cũng trộm thêm 2 túi xách tại số 99 Nại Nam 8, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của cả hai đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.