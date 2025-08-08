Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bị lấy trộm điện thoại vừa trộm của người khác

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua đối chất, đối tượng Chung nhận chiếc điện thoại mà mình lấy trộm là từ người Lê Trung Ph. Trong khi trước đó, Ph. thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác.

Ngày 7/8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ làm rõ một vụ trộm cắp tài sản khá hy hữu khi một tên trộm bị tên trộm khác lấy mất tài sản trộm được của người khác.

Trước đó, ngày 4/8, nhận tin báo mất trộm của người dân, Công an phường Hòa Cường phối hợp Công an phường Cẩm Lệ đã tiến hành xác minh và làm việc với Trần Ngô Chung (1995, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng).

screenshot-2025-08-07-at-41555-pm-3566.jpg
Trần Ngô Chung và Lê Trung Ph. cùng tang vật.

Qua đấu tranh, Chung thừa nhận đã lấy trộm một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường).

Điều bất ngờ là sau đó không lâu, Lê Trung Ph. (2008, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến Công an phường Hòa Cường trình báo và thừa nhận chính mình là người trước đó đã trộm chiếc điện thoại nói trên.

Trước tình huống này, cơ quan công an đã cho hai tên trộm đối chất. Qua đó, Chung nhận chiếc điện thoại mà mình lấy trộm là từ người của Ph. - kẻ vừa thực hiện hành vi trộm cắp.

Đồng thời, Ph. cũng trộm thêm 2 túi xách tại số 99 Nại Nam 8, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của cả hai đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #Hy hữu #kẻ trộm mất trộm #Trộm cắp điện thoại #Công an TP Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục