Bắt 2 đối tượng trộm hàng loạt hộp số xe nâng trong khu công nghiệp

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Hiền (40 tuổi) và Nguyễn Đình Quyết (31 tuổi) để làm rõ hành vi trộm cắp hàng loạt hộp số xe nâng trong khu công nghiệp An Phát.