Pháp luật

Ném vali chứa hơn 2,7kg ma túy vào nhà nguyên Bí thư Đảng ủy xã phi tang

Thái Lâm
TPO - Hay tin chị của con rể bị bắt vì ma tuý, bà Cẩm đã ném vali chứa hơn 2,7kg ma túy vào nhà nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ để phi tang.

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Bá Tây (SN 2004), Phan Thị Kiều (SN 2002, chị gái Tây) và Nguyễn Thị Cẩm (SN 1974, mẹ vợ Tây, cùng trú xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm.

Thông tin ban đầu, giữa tháng 10/2025, ông T.T. (SN 1962, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng), phát hiện một chiếc vali lạ bị ném phía sau bếp gia đình. Nghi có dấu hiệu bất thường, ông T. đã trình báo cơ quan công an.

Tang vật trong chiếc vali.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra chiếc vali. Bên trong có thêm một vali nhỏ, chứa nhiều túi nilon đựng tinh thể màu trắng, bột màu cam và viên nén cùng nhiều cân tiểu ly. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật là ma túy (gồm ketamine và methamphetamine), tổng khối lượng gần 2,73kg.

Xác định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra cho thấy, nhóm đối tượng nghi vấn liên quan gồm Nguyễn Thị Cẩm, Phan Bá Tây và Phan Thị Kiều. Trước đó, Kiều, Tây và một đối tượng khác đã bị Công an TP.HCM bắt quả tang trong vụ mua bán khoảng 300g ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Kiều khai nhận mua số ma túy trên từ các đối tượng ở TP.HCM và Hải Phòng để tiêu thụ, phần còn lại giao cho Tây mang về nhà mẹ vợ cất giấu. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì Kiều bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Hay tin Kiều bị bắt, Cẩm đã mang chiếc vali chứa ma túy ném vào khu vực sau nhà ông T. nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Thái Lâm
