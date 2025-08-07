Bắt đại úy 'rởm' giả danh cán bộ Công an Đà Nẵng để lừa đảo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Thành
TPO - Ngày 7/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ xử lý một đối tượng giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 5/8, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông N.Đ.H (SN 1974, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Hòa Khánh đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và mời đối tượng Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, trú xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai) về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

cong-an-rom-5370.jpg
Đối tượng Nguyễn Thành Phúc giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo đó, thông qua mạng xã hội Zalo với nickname “Nguyen Tran Dai An”, đối tượng đã chủ động kết bạn với ông H. và giới thiệu bản thân là "cán bộ Công an" đang công tác tại Công an TP Đà Nẵng, vừa được điều động về Công an quận Liên Chiểu (lúc chưa giải thể) để nhận nhiệm vụ.

Để tạo lòng tin, Phúc đề nghị thuê trọ tại căn nhà do ông H. quản lý và được ông này đồng ý.

Biết được việc ông H. đang có tranh chấp dân sự lớn, Phúc dựng “kịch bản chạy việc lấy lại tiền” và chiếm đoạt của ông H. 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đối tượng yêu cầu chuyển thêm 500 triệu đồng, ông H. nghi ngờ nên đã trình báo công an.

Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan Công an nhận định Phúc còn có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 600 triệu đồng và có dấu hiệu lừa đảo một số người khác trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Thành Phúc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Thành
