Trưởng công an xã lật tẩy kẻ giả danh

TPO - Người phụ nữ ở Hà Tĩnh nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là trưởng công an xã địa bàn thông báo bà đang liên quan đến vụ án kêu gọi tiền từ thiện. Rất may người này đã đến gặp trưởng công an xã “thật” để trình báo.

Ngày 12/5, Công an xã Mỹ Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa hỗ trợ ngăn chặn một trường hợp bị đối tượng mạo danh công an gọi điện để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bà N.T.T (SN 1959, trú tại xã Mỹ Long) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0823.125.xxx. Người gọi tự xưng là "Trưởng Công an xã Mỹ Long". Tại cuộc gọi này bà T. được thông báo đang sử dụng một số điện thoại khác để kêu gọi ủng hộ từ thiện với số tiền 79.500.000 đồng. Và vụ việc này hiện đang được Công an Hà Nội thụ lý điều tra. Tại cuộc gọi, đối tượng giả danh còn căn dặn bà T. sẽ có cán bộ công an khác liên lạc và yêu cầu bà T. làm theo hướng dẫn để phục vụ cho công tác điều tra. Vì quá lo lắng, khi bản thân là nông dân, không liên quan đến hoạt động từ thiện, bà T. đã đến Công an xã Mỹ Long để nhằm xác thực lại thông tin. Tại đây, bà T. gặp Trưởng Công an xã Mỹ Long và được giải thích rõ cuộc gọi trước đó là lừa đảo, mạo danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản. Khi được giải thích, bà T. hiểu rõ vụ việc nên không cung cấp thông tin cá nhân hay làm theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo. Nhờ đó, bà T. không mất tài sản. Công an cảnh báo: Công an không gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền. Vì thế người dân tuyệt đối không tin các cuộc gọi xưng danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án... yêu cầu "hợp tác điều tra" qua điện thoại. Mọi thông tin, giấy tờ, xử lý đều thực hiện trực tiếp, có giấy mời hoặc làm việc tại trụ sở, không qua Zalo, Facebook hay các phần mềm lạ.