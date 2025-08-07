Cần Thơ: Xác minh vụ cháu gái 14 tuổi bị nhóm người đánh hội đồng

TPO - Một cháu gái 14 tuổi ở xã Trần Đề (TP. Cần Thơ) bị nhóm người đánh hội đồng dã man giữa ban ngày. Clip vụ việc sau đó được gia đình đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ lớn, chính quyền vào cuộc, nhưng nhóm người đánh cháu gái không xin lỗi còn tới tận nhà nạn nhân gây áp lực buộc gỡ clip.

Sáng 7/8, lãnh đạo UBND xã Trần Đề (Cần Thơ) xác nhận, đã nắm thông tin vụ việc cháu gái bị đánh hội đồng và quay clip đưa lên mạng xã hội xảy ra trên địa bàn vào chiều 6/8. Xã đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý. "Trước mắt, chúng tôi cử cán bộ đến thăm hỏi, nắm thông tin và đưa cháu gái đến cơ sở y tế khám sức khỏe", vị lãnh đạo xã cho hay.

Cháu N. bị nhóm người đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra chiều 6/8, tại một tuyến đường vắng qua xã Trần Đề. Nội dung clip dài khoảng 36 giây, ghi lại cảnh một nhóm khoảng 3 - 4 phụ nữ lao vào đánh một thiếu nữ. Trong clip, nhóm người vừa la hét, chửi bới, vừa đấm, đá, thậm chí cầm mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu cô gái bất chấp tiếng gào khóc, van xin của nạn nhân.

Sáng 7/8, PV đã tới gặp bà T. - mẹ ruột của thiếu nữ bị đánh trong clip trên. Bà T. xác nhận, người bị đánh trong clip là con gái bà, tên N., năm nay 14 tuổi.

Cũng theo bà T., sau khi xảy ra vụ việc, gia đình đã đưa cháu N. sang nhà ngoại tạm lánh. "Cháu kêu đau bụng, đau đầu, nhưng nhà tôi nghèo quá, không có tiền đưa cháu đi bệnh viện thăm khám", bà T. nghẹn ngào.

Sau khi biết vụ việc, nhiều hàng xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình cháu N., cùng với sự bức xúc về hành vi nhóm người đánh hội đồng cháu và mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Theo bà T., nguyên nhân vụ hành hung có thể xuất phát từ mâu thuẫn, lời qua tiếng lại giữa N. và hàng xóm. "Tháng trước, họ cũng từng đánh cháu một lần, còn lột cả quần áo của nó", bà T. kể, giọng xót xa.

Một người hàng xóm cho biết, chiều tối 6/8, những người có hành vi đánh cháu N. còn qua nhà bà T., để gây áp lực, buộc gỡ clip đã đăng lên mạng, thay vì xin lỗi về hành vi sai trái của mình.