6 nữ sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ chuẩn bị hầu toà

Ngày 10/8, ông Lê Văn Thanh (trú tại xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) - bố của nữ sinh L.V.G.N (SN 2008), học sinh lớp 11 Trường THPT Nông Cống 2 - cho biết, gia đình đã nhận thông báo từ TAND Khu vực 2 - Thanh Hóa (gộp TAND 2 huyện Nông Cống và Quảng Xương cũ) về việc đưa ra xét xử (ngày 13/8/2025) nhóm nữ sinh đánh con gái ông.

Theo ông Thanh, sau hơn 10 tháng kể từ khi sự việc xảy ra (ngày 5/10/2024), sức khỏe của em N đã tạm ổn, có thể đi lại, nhưng cổ vẫn phải hạn chế vận động. Ông Thanh mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm vụ việc để làm gương, răn đe, góp phần bài trừ bạo lực học đường.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nông Cống (nay là VKSND Khu vực 2 - Thanh Hóa), khoảng 17h30 ngày 5/10/ 2024, tại thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính), nhóm nữ sinh gồm: Nguyễn Thị Ngọc A, Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị A, Hoàng Thị Huyền T, Vũ Lê T và Lê Phương D - đều là học sinh các trường THPT trên địa bàn - đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đánh em L.V.G.N (khi đó mới 15 tuổi 10 tháng 15 ngày), gây thương tích 23%. Cáo trạng xác định hành vi này nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe người khác và gây mất trật tự xã hội, cần xử lý nghiêm minh.

Nữ sinh bị đánh gãy đốt sống cổ - thời điểm điều trị tại bệnh viện

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, vào ngày 4/10/2024, một nữ sinh lớp 10A6 (Trường THPT Nông Cống 2) trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng, bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau. Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết, song khi đến địa bàn xã Tân Phúc, huyện Nông Cống cũ (nay là xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa) thì xảy ra đánh nhau.

Hậu quả khiến một nữ sinh lớp 11 (khi vào can ngăn nhóm bạn đánh nhau) đã bị đánh "hội đồng" và bị thương nặng (gãy đốt sống cổ), phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Sau một thời gian điều trị, nữ sinh được gia đình đưa về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị vật lý trị liệu. Kết quả giám định thương tích là 23%. Đến ngày 9/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống cũ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 nữ sinh về hành vi "cố ý gây thương tích".