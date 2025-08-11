Bé gái 12 tuổi ở Lâm Đồng bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thái Lâm
TPO - Một bé gái 12 tuổi ở tỉnh Lâm Đồng bị nhóm thiếu niên hẹn ra khu đất trống rồi đánh hội đồng, dùng cả vỏ chai bia tấn công. Clip vụ việc sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang xác minh vụ việc một bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng gây thương tích, hình ảnh vụ việc đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhiều thiếu niên đánh hội đồng em H.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 8/8, em N.P.T.N.H. (SN 2013, trú tổ dân phố 13, phường Phan Thiết) nhận lời hẹn của H.N. (SN 2012, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Phú Thuỷ) đến khu đất trống ở hẻm đường Lâm Hồng Long để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, H. bất ngờ bị N. cùng 4 thiếu niên khác dùng vỏ chai bia, tay và chân đánh liên tiếp. Khoảng 6 thiếu niên khác đứng xem, cổ vũ. Khi có tiếng hô “Công an đến”, cả nhóm bỏ chạy.

Ban đầu, H. nói với gia đình rằng bị tai nạn giao thông, nên được đưa đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 10/8, khi gia đình thấy đoạn clip ghi lại cảnh con mình bị hành hung lan truyền trên mạng xã hội, mới đưa em đến Công an trình báo.

Hiện Công an phường Phan Thiết đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình thu thập chứng cứ, truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
#bé gái 12 tuổi #Lâm Đồng #đánh hội đồng #thiếu niên #bạo lực trẻ em #phường Phan Thiết

