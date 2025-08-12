Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô gái ở TPHCM 3 năm liền đóng viện phí cho người lạ gây sốt mạng xã hội

Mỗi lần gửi biên lai thanh toán viện phí cho các bệnh nhân, cô gái đều nhận được rất nhiều lời cảm ơn, kèm theo những giọt nước mắt xúc động.

“TikTok rộ trào lưu ‘đóng viện phí cho người lạ’ và nhận ra mình đã theo trào lưu này được 3 năm”, dòng chia sẻ ngắn gọn cùng loạt hình ảnh biên lai đóng viện phí cho người lạ của Uông Thục Quyên (SN 1998, TPHCM) gây sốt mạng xã hội những ngày gần đây.

dong-vien-phi-cho-nguoi-la.jpg
Thục Quyên (áo vàng) trao biên lai thanh toán viện phí cho các bệnh nhân được cô giúp đỡ

Chia sẻ với PV, Thục Quyên cho hay, cô biết đến hình thức thiện nguyện này qua một người bạn cùng công ty. Mẹ của người bạn đó làm việc tại phòng công tác xã hội của một bệnh viện lớn.

Tháng 10/2022, Quyên lần đầu đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để đóng viện phí cho người lạ. Cô làm việc với phòng công tác xã hội – nơi giữ danh sách bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã đăng ký để được giúp đỡ viện phí.

Quyên thông báo số tiền mình có thể đóng góp, sau đó chọn ra các bệnh nhân mà mình muốn giúp cũng như số tiền cụ thể.

“Khi hoàn tất đóng tiền, tôi sẽ nhận biên lai từ bệnh viện và gửi cho gia đình bệnh nhân. Đến hạn thanh toán viện phí, bệnh viện sẽ trừ đi số tiền trên biên lai và bệnh nhân chỉ phải đóng khoản còn lại”, Thục Quyên chia sẻ.

Từ sau lần hỗ trợ đóng viện phí đầu tiên, cô càng hiểu hơn giá trị của hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này và quyết tâm theo đuổi lâu dài.

Trong 3 năm qua, Thục Quyên thêm nhiều lần đến bệnh viện để đóng viện phí cho người lạ. Có lần cô đi một mình, có lần cô đi với nhóm bạn thân và đóng viện phí bằng số tiền mọi người cùng đóng góp.

anh-1-1714.jpg
anh-3-1716.jpg
Hình ảnh biên lai thu tiền viện phí và danh sách các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được Thục Quyên đóng hộ viện phí. Cô lựa chọn những bệnh nhân mình muốn giúp đỡ thông qua danh sách của phòng công tác xã hội trong bệnh viện

Mỗi lần hoàn tất việc đóng viện phí, khoảnh khắc được trao biên lai cho người nhà bệnh nhân, chứng kiến sự xúc động, vui mừng trên gương mặt họ, Thục Quyên đều thấy ấm lòng.

“Hồi tháng 5, tôi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 và biết một em bé có tên Bảo Hân đang cần trả viện phí 60 triệu đồng. Tôi đã giúp bé đóng khoản viện phí ấy.

Khi nói chuyện với ba của bé, tôi được biết, bé mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày. Hai vợ chồng phải nghỉ việc để chăm con trong viện suốt 1 năm nay.

Tháng 7, tôi quay lại bệnh viện và được biết, khoản viện phí còn lại của bé Bảo Hân là 8 triệu đồng. Tôi đã đóng dứt điểm để ba mẹ bé không phải lo nữa. Tôi cũng biết, ngoài tôi ra, gia đình bé đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều mạnh thường quân khác nên rất vui”, Thục Quyên kể.

Mỗi lần gửi biên lai thanh toán viện phí cho các bệnh nhân, Thục Quyên đều nhận được rất nhiều lời cảm ơn, kèm theo những giọt nước mắt xúc động.

Bản thân cô cũng thấy vui khi có thể giúp đỡ được các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và góp phần lan tỏa để nhiều người biết đến hình thức thiện nguyện này.

“Tôi mong có thêm nhiều người biết đến hình thức thiện nguyện này. Đóng viện phí cho người lạ thực sự là hành động thiết thực và ý nghĩa”, Thục Quyên nói.

uong-thuc-quyen.jpg
Thục Quyên hạnh phúc khi đã làm được điều ý nghĩa

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 2 cho hay, vào tháng 7, Thục Quyên có đến bệnh viện, liên hệ với phòng để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhân khó khăn. Trước đó, cô từng đến làm điều ý nghĩa tương tự.

Ảnh: NVCC

Link gốc: https://vietnamnet.vn/co-gai-o-tphcm-3-nam-lien-dong-vien-phi-cho-nguoi-la-gay-sot-mang-xa-hoi-2429706.html

VietNamNet
