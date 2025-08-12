Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cơ sở bánh mì Cô Thắm ở Đắk Lắk bị đề nghị phạt hơn 80 triệu đồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cơ sở bán bánh mì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị xử phạt hành chính số tiền hơn 80 triệu đồng, liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện nghi ngộ độc.

Ngày 12/8, đại diện Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa nhận được đề xuất của UBND xã M'đrắk về việc xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 18 - 20/7, trên địa bàn xã M'đrắk xảy ra vụ hàng loạt người nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt nhẹ. Cụ thể, có 62 người nhập viện, trong đó có 38 người ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thắm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, sau khi nhận thông tin về vụ ngộ độc trên, cơ quan chuyên môn đã báo cáo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, có 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa, sốt tương, nước sốt trứng không đạt yêu cầu (đều nhiễm vi khuẩn).

tienphong-11.jpg
Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thắm. Ảnh: Mai Lê

Trước những vi phạm của cơ sở bánh mì Cô Thắm, UBND xã M'đrắk đã hoàn thiện hồ sơ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở bánh mì Cô Thắm 80,5 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, trong mỗi sáng cơ sở bánh mì Cô Thắm bán hơn 400 ổ bánh mì. Sau sự việc trên, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là hàng quán, thực phẩm đường phố.

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, từ ngày 18 - 21/7, Trung tâm Y tế M’đrắk (xã M’đrắk) tiếp nhận 62 người vào viện có biểu hiện rối loạn tiêu hoá nghi ngộ độc. Trong đó, có 38 trường hợp liên quan đến ăn bánh mì cô Thắm.
Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn ghi nhận cơ sở bánh mì Cô Thắm có một số tồn tại như: Chưa cung cấp cho đoàn được hồ sơ, hợp đồng về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu hàng hoá thực phẩm để chế biến kinh doanh; Chưa xuất trình giấy khám sức khoẻ đối với người trực tiếp tham gia kinh doanh, dịch vụ...

Thời điểm kiểm tra, người chế biến khi bán hàng không mang bao tay. Trước các vi phạm của cơ sở, đoàn đã tiến hành lập biên bản lấy mẫu thực phẩm đóng gói vận chuyển đi kiểm nghiệm và đề nghị cơ sở tạm dừng kinh doanh đến khi có thông báo lại của UBND xã M’đrắk.

Bình chọn

CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM 1

Bình chọn

CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM 2
Huỳnh Thủy
#Ngộ độc thực phẩm #bánh mì #Đắk Lắk #vi phạm vệ sinh #phạt hành chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục