Cơ sở bánh mì Cô Thắm ở Đắk Lắk bị đề nghị phạt hơn 80 triệu đồng

TPO - Một cơ sở bán bánh mì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị đề nghị xử phạt hành chính số tiền hơn 80 triệu đồng, liên quan đến vụ hàng loạt người nhập viện nghi ngộ độc.

Ngày 12/8, đại diện Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa nhận được đề xuất của UBND xã M'đrắk về việc xử phạt cơ sở bánh mì Cô Thắm với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Trước đó, từ ngày 18 - 20/7, trên địa bàn xã M'đrắk xảy ra vụ hàng loạt người nhập viện với triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt nhẹ. Cụ thể, có 62 người nhập viện, trong đó có 38 người ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thắm.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, sau khi nhận thông tin về vụ ngộ độc trên, cơ quan chuyên môn đã báo cáo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả, có 3 mẫu thực phẩm gồm chả lụa, sốt tương, nước sốt trứng không đạt yêu cầu (đều nhiễm vi khuẩn).

Nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Cô Thắm. Ảnh: Mai Lê

Trước những vi phạm của cơ sở bánh mì Cô Thắm, UBND xã M'đrắk đã hoàn thiện hồ sơ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở bánh mì Cô Thắm 80,5 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk, trong mỗi sáng cơ sở bánh mì Cô Thắm bán hơn 400 ổ bánh mì. Sau sự việc trên, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là hàng quán, thực phẩm đường phố.

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, từ ngày 18 - 21/7, Trung tâm Y tế M’đrắk (xã M’đrắk) tiếp nhận 62 người vào viện có biểu hiện rối loạn tiêu hoá nghi ngộ độc. Trong đó, có 38 trường hợp liên quan đến ăn bánh mì cô Thắm.

Qua kiểm tra, cơ quan chuyên môn ghi nhận cơ sở bánh mì Cô Thắm có một số tồn tại như: Chưa cung cấp cho đoàn được hồ sơ, hợp đồng về nguồn gốc cung cấp nguyên liệu hàng hoá thực phẩm để chế biến kinh doanh; Chưa xuất trình giấy khám sức khoẻ đối với người trực tiếp tham gia kinh doanh, dịch vụ...

Thời điểm kiểm tra, người chế biến khi bán hàng không mang bao tay. Trước các vi phạm của cơ sở, đoàn đã tiến hành lập biên bản lấy mẫu thực phẩm đóng gói vận chuyển đi kiểm nghiệm và đề nghị cơ sở tạm dừng kinh doanh đến khi có thông báo lại của UBND xã M’đrắk.

