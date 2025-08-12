Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gần 3.000 hộ dân ở Thanh Hóa có lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 12/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 3.000 hộ, 882 thôn của 115/166 xã, phường.

Theo đó, đến ngày 12/8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa buộc phải tiêu hủy hơn 24.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 1.540 tấn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong số 115 xã, phường có dịch bệnh, có 20 xã bị ảnh hưởng trên diện rộng với số lượng lợn phải tiêu hủy rất lớn như: Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Yên Thọ, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Bỉm Sơn, Xuân Hòa, Xuân Lập, Các Sơn, Thọ Ngọc, Quảng Ngọc, Tây Đô, Hải Lĩnh, Ba Đình, Xuân Bình, Hoa Lộc và Nga Sơn. Bên cạnh đó, có 28 xã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và không phát sinh thêm ca mới trong nhiều ngày liên tiếp.

Trước tình hình dịch bệnh lan rộng nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành các chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng...

26e17daca03716694f26.jpg

Lực lượng chức năng tiêu huỷ lợn dịch

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, thành lập đội phản ứng nhanh và phân công cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn để xử lý kịp thời các ổ dịch. Cùng đó, 26 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng được huy động để hỗ trợ giám sát, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời tổ chức tiêm phòng hơn 73 nghìn liều vaccine trên toàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu của dịch bệnh xuất phát từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học; khu vực chuồng trại và khu sinh hoạt không được ngăn cách rõ ràng. Thậm chí, có hộ đặt khu vực nấu ăn và chế biến thực phẩm ngay cửa ra vào chuồng lợn, tạo điều kiện thuận lợi để virus dịch tả lợn châu Phi lây lan. Việc sinh hoạt hằng ngày, di chuyển và vận chuyển không kiểm soát cũng là con đường đưa mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi...

Thanh Hóa là địa phương có ngành chăn nuôi lợn rất lớn với tổng đàn 1,3 triệu con, trong đó nuôi tại 588 trang trại chăn nuôi tập trung (chiếm 55% tổng đàn) và hơn 88.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm 45% tổng đàn).

Hoàng Lam
#dịch tả lợn Châu Phi #Thanh Hóa #tiêu huỷ #ảnh hưởng #nghiêm trọng #UBND tỉnh Thanh Hóa #chăn nuôi #môi trường

