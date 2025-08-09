Phát hiện xe tải chở lợn nghi nhiễm dịch tả châu Phi

TPO - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện một xe tải chở 4 con lợn có nhiều mẩn đỏ, chảy dãi, không rõ nguồn gốc nghi nhiễm dịch tả châu Phi.

Ngày 9/8, Đội CSGT Đường bộ số 6 đã báo cáo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng về vụ phát hiện xe tải chở lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên tuyến Tỉnh lộ 2, đoạn qua xã Đắk Song, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng kiểm tra xe của tài xế Tứ.

Trước đó, chiều tối 8/8, tổ công tác của Đội CSGT Đường bộ số 6 đã kiểm tra xe tải BKS 72N-8096 do tài xế Nguyễn Văn Tứ (64 tuổi, xã Nam Dong, Lâm Đồng) điều khiển và phát hiện trên xe có 4 con lợn (khoảng 86 kg/con) với nhiều vết mẩn đỏ trên da, miệng chảy nhiều nước dãi, nằm bệt sàn xe.

Ông Tứ khai mua số lợn này từ một hộ dân ở xã Nam Dong với giá 21 triệu đồng, sau đó vận chuyển sang xã Đắk Song (Lâm Đồng) để bán giết mổ. Tuy nhiên, người chở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bốn con lợn với nhiều vết mẩn đỏ trên da, miệng chảy nhiều nước dãi.

Hiện Công an xã Đắk Song đã tạm giữ toàn bộ số lợn và phối hợp Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp khu vực Đắk Song - Đắk Mil lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, từ đầu tháng đến ngày 7/8, Lâm Đồng đã tiêu hủy 757 con lợn (hơn 34,5 tấn) nhiễm dịch tả Châu Phi. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 6 xã chưa qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch, với tổng đàn lợn mẫn cảm gần 33.000 con.