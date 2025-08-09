Gia Lai cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi

TPO - Ngày 9/8, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Văn bản của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu chủ tịch các địa phương tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch.

"Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng trên địa bàn quản lý", chỉ đạo nêu rõ.

Đối với các xã, phường có các ổ dịch tả lợn châu Phi, cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã; huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm, kịp thời các ổ dịch ngay khi mới phát hiện, không để bùng phát, lây lan diện rộng.

Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, công bố dịch bệnh trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành.

Các địa phương hàng ngày, trước 16h báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn về Chi cục Chăn nuôi và Thú y của tỉnh để đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Lợn nhiễm bệnh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và chiến dịch tiêm phòng vắc xin đợt 2/2025 trong thời gian tháng 8 - 9.

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP và các cơ chế, chính sách khác liên quan đến thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập tỉnh và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, phát hiện những điểm kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Tình trạng vứt xác lợn chết bừa bãi ra môi trường thời gian qua.

Chốt kiểm soát dịch bệnh động vật của tỉnh Gia Lai.



Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng thú y tăng cường giám sát dịch bệnh, hướng dẫn kỹ thuật cho các địa phương; phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các ổ dịch. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm tra phúc kiểm tại các Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông; tập trung các chốt kiểm soát dịch bệnh đang hoạt động. Khẩn trương hoàn thành việc đấu thầu, mua sắm hóa chất, thuốc sát trùng để có nguồn lực kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật…

Trao đổi với Tiền Phong, ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cho biết, hiện toàn tỉnh đã ghi nhận 17 ổ dịch tả lợn châu Phi.