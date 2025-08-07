Nghệ An tiêu hủy 660 tấn lợn nhiễm bệnh, tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp

TPO - Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

660 tấn lợn nhiễm bệnh bị tiêu hủy

Ngày 7/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 86 ổ dịch tả lợn châu Phi. Đáng lo ngại, chỉ trong 3 tháng gần đây, dịch bệnh có xu hướng gia tăng nhanh và lan rộng, gây nhiều thiệt hại cho người chăn nuôi, đặc biệt là tại các hộ nông dân nhỏ lẻ.

Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh tiêu hủy gần 13.000 con lợn, tương đương khoảng 660 tấn lợn hơi nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Lợn chết bị vứt dọc bờ sông Hiếu ở Nghệ An

Tại xã Hoa Quân, từ đầu tháng 5 đến đến 31/7, địa phương đã tiêu hủy 3.570 con lợn, với tổng trọng lượng vượt 202 tấn. Ông Lê Văn Tý, Phó Chủ tịch UBND xã Hoa Quân cho hay: “Nguyên nhân khiến dịch bùng phát là do một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không áp dụng biện pháp an toàn sinh học, vẫn tiếp tục tái đàn khi chưa qua thời gian cách ly. Bên cạnh đó, hoạt động vận chuyển, mua bán lợn giữa các vùng có dịch và vùng chưa có dịch vẫn diễn ra gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch”.

Còn tại xã Quan Thành, từ cuối tháng 4 đến nay, có 677 con lợn bị tiêu hủy, tương đương hơn 52 tấn thịt. Dịch lây lan quá nhanh khiến 251 hộ dân ở 23/29 xóm rơi vào cảnh “trắng chuồng” sau vài ngày.

Tình trạng vứt xác lợn chết xuống sông, kênh mương vẫn diễn ra ở Nghệ An

Tình hình dịch tả lợn châu Phi cũng diễn phức tạp tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An như xã Bích Hào, Kim Bảng, Thuần Trung, Bạch Ngọc, Quảng Châu, Tân Châu, Anh Sơn,... Thậm chí, cả những vùng miền núi xa xôi như xã Môn Sơn, Con Cuông, Châu Bình, Quế Phong... cũng xuất hiện dịch.

Cần hành động quyết liệt hơn

Ông Trần Võ Ba, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1 triệu con, trong đó có đến 65% được nuôi tại các hộ nhỏ lẻ. Chuồng trại thường được xây dựng xen kẽ trong khu dân cư, đơn sơ, thoát nước kém, không có hệ thống xử lý chất thải hoặc cách ly hiệu quả. Khi mầm bệnh xuất hiện, virus dễ dàng lây lan qua không khí, nước, dụng cụ chăn nuôi, côn trùng, thậm chí qua cả người. Cùng đó, tỷ lệ đàn lợn của tỉnh được tiêm vắc-xin thấp. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh mới tiêm được khoảng 3.300 liều.

Nghệ An đã ghi nhận 86 ổ dịch tả lợn châu Phi.

"Dịch tả lợn châu Phi bùng phát do nhiều nguyên nhân. Về yếu tố khách quan, hình thức chăn nuôi nông hộ, nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học, dịch bệnh là trở ngại, nhất là khi các loại mầm bệnh lưu hành trong, ngoài môi trường rất cao, khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển, lây lan nhanh. Ngoài ra, thời tiết diễn tiến bất lợi, mưa nắng thất thường cũng góp phần làm giảm sức đề kháng của vật nuôi", ông Ba cho hay.

Theo ông Ba, lực lượng thú y cơ sở mỏng, yếu dẫn tới việc giám sát, kiểm tra, phát hiện ổ dịch bị chậm trễ. Ngoài ra, ý thức người dân còn hạn chế. Nhiều hộ chăn nuôi khi phát hiện lợn bệnh đã không báo cáo mà tìm cách giết mổ, bán chạy hoặc vứt xác lợn chết ra sông, suối, gây ô nhiễm môi trường và phát tán mầm bệnh. Thậm chí có hộ còn vận chuyển lợn bệnh sang xã khác để tiêu thụ.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các công điện về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.

Chính quyền phường Vinh Lộc tiêu hủy lợn nhiễm bệnh

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh khi không có giấy chứng nhận kiểm dịch, giấu dịch, buôn bán động vật bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác ra môi trường gây lây lan dịch bệnh và ô nhiễm... Đồng thời, tổ chức rà soát các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giết mổ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để dịch phát sinh, lây lan trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến khó lường, ngành chăn nuôi Nghệ An đang chịu nhiều tổn thất. Để kiểm soát hiệu quả, ngoài sự nỗ lực từ chính quyền và ngành chức năng, rất cần sự vào cuộc trách nhiệm, tự giác của người dân trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.