Đà Nẵng căng mình chống dịch tả lợn châu Phi

TPO - Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 52 xã, phường xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, hơn 2.700 hộ chịu ảnh hưởng bởi dịch, số lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 10.200 con.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan trên đàn lợn tại 52/94 xã, phường. Tổng số thôn có dịch là 384 thôn; tổng số hộ bị ảnh hưởng là 2.709 hộ.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Người dân thiệt hại nặng

Đến nay, tổng số lợn mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy là hơn 10.251 con; trọng lượng hơn 637.231kg.

Hiện, có 8 địa phương công bố dịch gồm: Xuân Phú (ngày 16/7), Phú Thuận (18/7), Trà My (24/7), Quế Sơn Trung (29/7), Sơn Cẩm Hà (29/7), An Thắng (30/7), Điện Bàn Tây (30/7), Phước Trà (31/7). Có 1 xã là Sông Kôn có dịch bệnh đã qua 21 ngày.

Đàn lợn cả chục con mắc bệnh lăn ra chết khiến người dân thiệt hại nặng nề.

Ông Phan Kim Anh (51 tuổi, thôn Trung An, xã Sơn Cẩm Hà, TP. Đà Nẵng) cho biết, đàn lợn 30 con bị chết do mắc dịch tả lợn châu Phi khiến kinh tế gia đình bị thiệt hại nặng nề. “Khi phát hiện đàn lợn phát bệnh, không ăn tôi đã báo ngay cho chính quyền, xã cử lực lượng vào giúp tiêu độc khử trùng và tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh. Bao nhiêu tài sản, công sức bỏ ra, giờ đây đàn lợn gần 30 con phải tiêu hủy gây thiệt hại nặng”, ông Anh nói.

Căng mình chống dịch

Ông Phạm Việt Hậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, cho hay, lực lượng chức năng địa phương đang triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Xã đã thành lập 5 điểm chốt kiểm dịch động vật tại 5 cửa ngõ ra vào địa bàn xã và thành lập 1 tổ liên ngành lưu động để kiểm tra, kiểm soát dịch tả lợn tại địa phương.

Ngành chức năng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Cùng với việc bố trí các điểm chốt chặn nhằm kiểm soát phương tiện vận chuyển ra, vào vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi cùng các phòng, ban liên quan triển khai tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn người dân phòng, chống bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, địa bàn rộng nhưng nhân lực phục vụ công tác chống dịch còn mỏng nên địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình dịch bệnh, UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập hai Đội kiểm tra lưu động công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Ngành chức năng đã cấp hơn 8.300 lít hóa chất từ nguồn dự trữ quốc gia và nguồn dự trữ cho các địa phương để thực hiện tiêu độc khử trùng môi trường phòng bệnh và xử lý dịch bệnh.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Nông nghiệp thường xuyên làm việc với các địa phương, phân công cán bộ chuyên môn đứng điểm từng địa bàn cụ thể để giám sát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.