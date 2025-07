Lạng Sơn: Khởi tố 2 đối tượng mua bán, tiêu thụ lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi

TPO - Ngày 27/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng người địa phương để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.