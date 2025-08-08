Dịch tả lợn châu Phi lan rộng 106 xã ở tỉnh Phú Thọ

TPO - Dịch tả lợn châu Phi lan rộng ra 106 xã ở tỉnh Phú Thọ, 3.400 hộ dân có lợn mắc bệnh. Số lợn bị tiêu hủy trên 2.100 tấn. Việc dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên địa bàn tỉnh do chưa có vaccine phòng dịch hiệu quả.

Tỉnh Phú Thọ tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, toàn tỉnh có 106/148 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh khoảng 3.400 hộ; số lợn ốm, chết, tiêu hủy trên 36.000 con; lợn đã tiêu hủy trên 2.100 tấn.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại cho người chăn nuôi rất lớn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức các đoàn đến các địa phương chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát, lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương. Tuy nhiên, dịch chưa có dấu hiệu giảm.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, việc dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là chưa có vaccine phòng dịch hiệu quả.

“Vaccine phòng dịch tả lợn châu Phi do Việt Nam sản xuất vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Còn vaccine của nước ngoài, chi phí cho mỗi mũi tiêm phòng dịch rất đắt đỏ, người dân không chịu được”, ông Nguyễn Khắc Hiếu cho hay.

Ban Chỉ đạo hiện tập trung kiểm soát dịch, chờ qua chu kỳ dịch 21 ngày, dịch dịch lắng xuống, thực hiện các tiêu độc, khử trùng để tái đàn.