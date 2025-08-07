Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện 220 con heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát hiện 220 con heo (khoảng 4,2 tấn) bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

tien-phong.png
Số heo nhiễm bệnh được phát hiện kịp thời khi đang chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 7/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Nhơn (Gia Lai) cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 220 con heo (khoảng 4,2 tấn) bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin ban đầu, 8h sáng cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra tại nhà bà N.T.H. (SN 1983, trú tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) 220 con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, xuất huyết trên da ở tai, bụng đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành test nhanh, mẫu máu cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

3.png
Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai trực tiếp tới kiểm tra, chỉ đạo vụ việc.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và chuẩn bị các thủ tục để tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân và môi trường theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại thời điểm kiểm tra, bà H. không xuất trình, cung cấp được các giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh, các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với 220 con heo. Bước đầu, bà H. cho biết số heo trên là hàng trôi nổi, được bà mua từ nhiều nơi.

Tiền Lê
#Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai #Công an phường An Nhơn #kiểm tra #dịch tả lợn Châu Phi #xử lý nghiêm #chuẩn bị đi tiêu thụ #nhiễm bệnh #thực phẩm bẩn #thịt lợn

Xem thêm

Cùng chuyên mục