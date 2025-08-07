Phát hiện 220 con heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Số heo nhiễm bệnh được phát hiện kịp thời khi đang chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 7/8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường An Nhơn (Gia Lai) cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 220 con heo (khoảng 4,2 tấn) bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Theo thông tin ban đầu, 8h sáng cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 4 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra tại nhà bà N.T.H. (SN 1983, trú tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn) 220 con heo có dấu hiệu nhiễm bệnh, xuất huyết trên da ở tai, bụng đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành test nhanh, mẫu máu cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai trực tiếp tới kiểm tra, chỉ đạo vụ việc.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn kiểm tra đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý và chuẩn bị các thủ tục để tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân và môi trường theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại thời điểm kiểm tra, bà H. không xuất trình, cung cấp được các giấy tờ liên quan tới hoạt động kinh doanh, các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với 220 con heo. Bước đầu, bà H. cho biết số heo trên là hàng trôi nổi, được bà mua từ nhiều nơi.