Dịch tả lợn lan 52 xã phường, Đà Nẵng xin kinh phí tiêm phòng cho lợn thịt

TPO - Hiện có một xã tại Đà Nẵng đã qua dịch tả lợn châu Phi 21 ngày, một phường qua 10 ngày, tuy nhiên nguy cơ lây lan vẫn còn rất cao.

Ngày 7/8, UBND TP Đà Nẵng cho hay, dịch tả lợn châu Phi phát sinh và lây lan nhanh trên đàn lợn tại 52 xã, phường. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 11.000 con với tổng trọng lượng gần 686.000 kg.

Dịch tả lợn bùng phát trên 52 xã phường ở Đà Nẵng, nguy cơ lây lan còn rất cao.

Đến thời điểm này, có 1 xã (Sông Kôn) dịch bệnh đã qua 22 ngày, 1 phường (Tam Kỳ) dịch bệnh đã qua 10 ngày, 1 phường (Hòa Khánh) dịch bệnh đã qua 7 ngày.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan rất cao do tổng đàn lợn lớn, quy mô chăn nuôi nông hộ chiếm đa số (khoảng 80%), phân tán nhỏ lẻ gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh; người chăn nuôi ít áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Ngoài ra, rất nhiều địa phương cấp xã lúng túng trong việc triển khai công tác phòng chống dịch do không có cán bộ chuyên môn lĩnh vực chăn nuôi thú y.

Một vướng mắc nữa được Đà Nẵng nêu ra là hiện vắc xin dịch tả lợn châu Phi đã được Cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận lưu hành để phòng bệnh cho đàn lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, tuy nhiên do bệnh chưa được đưa vào danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin, nên việc tham mưu chỉ đạo tiêm phòng của cơ quan chuyên môn cũng như việc chấp hành quy định của người chăn nuôi còn nhiều khó khăn.

Trên thực tế, đến nay hầu hết đàn lợn của thành phố chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung dịch tả lợn châu Phi vào danh mục bệnh nguy hiểm ở động vật phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin. Đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để tiêm phòng cho đàn lợn thịt của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn.

Theo lãnh đạo thành phố, khoản 1 Điều 2 Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Khi dịch bệnh động vật được công bố theo quy định của Luật Thú y, Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp (BCĐ). “Việc quy định như trên không phù hợp, vì khi dịch bệnh được công bố mới thành lập BCĐ, việc chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch không kịp thời, nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng”, Phó Chủ tịch thành phố nhìn nhận.

Lực lượng chức năng ở Đà Nẵng đã tiêu hủy hơn 11.000 con lợn do dịch bệnh.

Về kiểm soát giết mổ, từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố được UBND tỉnh, thành phố giao thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ động vật. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện chính quyền 2 cấp, nhiệm vụ kiểm soát giết mổ được giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y thực hiện. Trên thực tế, Chi cục hiện tại chỉ có 24 biên chế công chức, không có nhân lực đủ để thực hiện. Hiện nay, Chi cục đang đề nghị thành phố cho phép hợp đồng nhân viên thú y có chuyên môn để hỗ trợ.