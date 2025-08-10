Một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển

TPO - Chính quyền địa phương và người dân đang tổ chức lực lượng tìm kiếm ngư dân Mai Văn Lai ở xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị mất tích khi đánh bắt hải sản trên biển.

Trưa 10/8, UBND xã Mỹ Thủy thông tin, ngư dân địa phương trong lúc đánh bắt hải sản đã phát hiện một thuyền đánh cá trôi dạt trên biển, và qua kiểm tra cho thấy ngư dân trên thuyền này hiện đang mất tích.

Thuyền đánh cá của ngư dân Mai Văn Lai trôi dạt trên biển được người dân đưa vào bờ.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ông Lê Quang Diễn - tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Thuận Đầu, xã Mỹ Thủy đang đánh lưới cá tại khu vực cách bờ 4 hải lý (khu vực Cảng Mỹ Thủy, thuộc thôn Mỹ Thủy) thì phát hiện một thuyền bị trôi dạt.

Qua kiểm tra, xác nhận đó là thuyền của ngư dân Mai Văn Lai (SN 1977, ở thôn Đông Tân An, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đi đánh cá lúc 2 giờ sáng cùng ngày. Trên thuyền không có ngư dân Lai.

Hiện, các lực lượng chức năng địa phương phối hợp với Tổ an ninh trật tự, tổ tự quản tàu thuyền và người thân, gia đình tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Đồng thời thông báo cho các đơn vị, địa phương tiếp giáp để nắm bắt thông tin.