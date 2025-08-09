Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy thi thể ông lão đánh cá 72 tuổi trên biển Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển cách vịnh An Hòa (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) hơn 1 hải lý

Chiều 9/8, Đồn biên phòng Tam Thanh (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng) cho hay, thi thể ngư dân mất tích trên biển vừa được tìm thấy sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ngư dân về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đó, trưa cùng ngày cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tìm thấy thi thể ông P.Đ.H. (72 tuổi, trú khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) trên biển cách vịnh An Hòa (xã Núi Thành) hơn 1 hải lý về hướng đông.

Lực lượng chức năng đã vớt thi thể nạn nhân đưa về đất liền, phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, chiều 7/8, gia đình báo tin ông P.Đ.H. chèo thuyền đi câu cá trên biển nhưng đến chiều vẫn chưa về nhà. Sau đó người dân phát hiện chiếc thuyền trôi dạt vào bờ biển xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), trên thuyền không có người, chỉ có một số vật dụng cá nhân. giấy tờ tùy thân mang tên ông H.

Đồn biên phòng Tam Thanh đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ, cùng người dân tìm kiếm tung tích nạn nhân.

